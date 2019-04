Serale Amici, è caos: Vincenzo piange, Ricky Martin accusa Bertè e Maria interviene

Loredana Bertè dura con Vincenzo al Serale di Amici 18

Loredana Bertè ha sempre dichiarato che Vincenzo Di Primo è un bravo ballerino ma ha anche spesso sottolineato che ha dei limiti e che in certe performance non viene fuori al meglio: certo, in alcuni casi ha superato i limiti ma conosciamo tutti com’è fatta la rock star italiana e in fin dei conti a chi non capita di esagerare durante una discussione? In puntata oggi è successo proprio questo: a intervenire in difesa di Vincenzo è stato persino Ricky Martin che ha invitato Loredana a non parlare dell’aspetto fisico dei ballerini e a non fare quindi del bullismo. Accuse pesanti insomma che la stessa Maria De Filippi ha fatto notare alla cantante. Ma veniamo al dunque.

Serale Amici, puntata movimentata per Loredana Bertè

La Bertè era già finita al centro delle polemiche all’inizio della puntata; nonostante ciò non ha smesso di dire la sua opinione, anche perché è stata chiamata per questo, e ha commentato l’esibizione di Vincenzo prima dopo la sfida con Rafael, poi dopo la sfida con Umberto, entrambe vinte – bisogna sottolinearlo, a questo punto – dal ballerino dei Blu. “Non eri molto sensuale – queste le sue parole dopo la sfida con Rafael –: eri un pochino rigido, hai anche sbagliato con la sedia! Va beh giudichi sempre tu, hai sempre ragione te. Come ballerino sei bravissimo, però ha dei limiti. Tu puoi fare tutto quello che vuoi ma in quello che ti compete, secondo me”. Parole diversissime invece per Rafael: “Ha tirato fuori il suo sangue caliente cubano, sì! Mi sei piaciuto!”. In disaccordo con la giudice, Luciano Cannito che ha voluto sottolineare, in quanto tecnico, che essere sensuali ha a che fare con la parte superiore del corpo e che Vincenzo è stato più preciso di Rafael. “Tu – ha controbattuto la Bertè – non puoi ridurre la sensualità alla tecnica. La sensualità arriva o non arriva!”.

Amici Serale, Umberto contro Vincenzo: Loredana stufa delle polemiche

Lo scontro con Vincenzo è proseguito nella quarta prova della prima manche quando Loredana si è detta stufa delle polemiche: “Tu sei molto bravo ma per il tuo fisico devi avere le partner giuste, altrimenti non c’è armonia. Non è un valore aggiunto sollevare una ballerina più grande, non deve fare sollevamento pesi. Scegli ruoli giusti per te!”. “Io – ha risposto Vincenzo – non penso lei possa permettersi di giudicare la danza. Ci sono tre professori di canto e loro non si sono mai permessi di dire qualcosa su un ballerino! Hanno solamente giudicato a piacere, lei non è competente abbastanza!”. “Sei poco umile – ha continuato la Bertè – e non accetti critiche, niente!”. In seguito è intervenuto anche Ricky Martin che ha usato effettivamente delle parole forti per rimproverare Loredana: “Le critiche costruttive sono una cosa positiva, il bullismo no! Loredana, sai che mi piaci tanto. Sai che credo che tu abbia ragione, però se inizi a parlare del fisico di un artista diventa complicato anche per me apprezzare quello che dici. Le critiche vanno fatte bene, non devi oltrepassare quella linea”.

Il gesto di pace tra Loredana Bertè e Ricky Martin

Loredana non ha preso per niente bene le critiche di Ricky che, secondo lei, l’ha accusata chiaramente di bullismo: a poco sono serviti i tentativi di mediazione di Maria De Filippi, almeno inizialmente, visto che in seguito tutto sembra essere stato risolto dalle parole del cantante portoricano. “Bullismo – ha spiegato Ricky prima di andarle incontro e baciarla – è il bullismo: io sono omosessuale e so benissimo come ci si sente. Loredana deve connettere il pensiero con la parola, io sono un artista e so che gli artisti si prendono di quei pugni in faccia e alla fine ti stanchi di fare tutto questo. Ti scongiuro di essere onesta e di non andare a giudicare il fisico delle persone”. Tutto è bene quel che finisce bene, anche se Vincenzo non ha reagito benissimo: il ragazzo è scoppiato in lacrime prima della fine della prima manche, e siamo sicuri che affronterà meglio la questione durante la settimana che verrà.