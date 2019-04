Alberto Urso canta Fabri Fibra e distrugge Mameli: il cantante perde le staffe

Amici 18, Alberto Urso sfida Mameli nella prova di Loredana Bertè

Alberto Urso e Mameli si sono confrontati nella prima prova della prima manche e a trionfare è stato il primo, non solo perché ha avuto il punto del televoto ma anche perché è riuscito a fare molto bene un pezzo che era lontano anni luce dal suo mondo, come ha fatto notare Loredana Bertè; Mameli non ha stonato e ha cantato bene ma non ha eseguito il compito richiesto dalla rock star italiana che infatti si è indisposta e ha commentato attentamente l’esibizione sottolineando che il suo modo di interpretarla l’ha appiattita. Ancora una volta, e come la scorsa puntata, Mameli ha fatto insomma quello che voleva perché per lui – come ha poi spiegato alla Bertè – l’artista deve aggiungere qualcosa ai vari pezzi che canta.

La risposta di Alberto alle parole di Mameli in casetta

Ciò che più ci ha colpito è stata non tanto l’esibizione dei due cantanti quanto il momento che ha preceduto quella di Alberto; era andato in onda infatti un filmato in cui Mameli sosteneva che la musica non fosse solo acuti e bel canto e che invece bisognasse comunicare qualcosa al pubblico. Si trattava di un evidente riferimento al cantante lirico che in studio si è saputo difendere benissimo: “Studio da 13 anni per fare questo acuto – questa la sua risposta – non è che mi sveglio nella culla e faccio l’acuto”. Mameli ha sottolineato che “è meglio se c’è anche il contenuto ma col canto devi dire quello che pensi e comunicare quello che provi” non senza ottenere un’altra bella frecciatina da parte di Alberto come risposta: il cantante ha sottolineato infatti che “è un tuo pensiero, spero di comunicare e che le persone mi capiscano”.

La sfida di Alberto e Mameli, la Bertè contentissima per il cantante lirico

Loredana non ha avuto dubbi: Alberto “è entrato sicuro e credibile in un mondo che non è il suo, dalla sua zona comfort. Ha pure buttato l’asta per terra! Quella che ha fatto è una cosa completamente diversa da quella che fa di solito!”; anche su Mameli è stata certissima: “Ti ho dato questo pezzo perché era perfetto per la tua estensione. Sembra facile ma non lo è perché questo è un pezzo che se non rispetti la metrica il pezzo va a pu…ne! Hai sbagliato tutta la seconda parte! Lo hai appiattito completamente, mi dispiace!”. L’opinione della rock star ha ovviamente scatenato le polemiche in studio: “Sono un po’ sorpreso da Loredana – ha commentato ad esempio Alex Britti – perché secondo me lui ha una sua visione della musica e ha un talento pazzesco”. Anche Vittorio Grigolo ha dato ragione a Loredana, sebbene Mameli non abbia poi cambiato idea: “Io ti ringrazio tanto per quello che mi dici ma io non riesco a un copia-incolla!”.