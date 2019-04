Alberto Urso preoccupa tutti, la commissione dalla sua parte: “Ha vinto”

Alberto vince Amici 18? Il tenore fa tremare la squadra Bianca

Alberto Urso è il papabile vincitore di Amici 2019. Anche gli altri concorrenti, giunti quasi alla terza puntata del Serale, hanno capito che il tenore ha più chance di loro: i professori sono sempre dalla sua parte, il pubblico a casa stravede per lui (ricordiamo che è stato salvato al televoto raggiungendo più del 90% di voti) e dalla sua parte ha un coach – Vittorio Grigolo – che sa bene come indirizzarlo per fare sempre meglio. Una combinazione – non solo fortunata – di eventi che permetteranno ad Alberto di Amici 18 di andare lontano… molto lontano! Sicuramente la finale è sua. Grossi punti interrogativi, invece, sugli altri allievi che non potrebbero proseguire nel loro percorso all’interno del talent show di Canale 5.

Amici 18, Alberto Urso preoccupa Giordana Angi

Giordana Angi vuole mandare a casa Tish (e sa già come farlo!), ma non si sognerebbe mai di sfidare Alberto. Sa bene che, dalla sua parte, non ha solo l’intera – o quasi – commissione di professori e il giudice Loredana Bertè ma anche il pubblico votante. Giordana è convinta che il vincitore di questa edizione di Amici di Maria De Filippi sarà Alberto Urso: “Secondo la commissione deve vincere Alberto. E va benissimo. Ma che facciamo allora? Ce ne andiamo tutti a casa? Per loro io me ne posso andare. Questo è. Non deve essere così scontato, altrimenti che sto a fare qua?”.

Anticipazioni Serale Amici 18: ecco cosa succederà

Sarà davvero così? Alberto Urso potrebbe essere il trionfatore nella categoria “canto” e di tutto il programma mentre Rafael o Vincenzo potrebbero aggiudicarsi il primo posto nel circuito “ballo”. Prima di conoscere il vincitore di Amici 18, dovranno passare diverse settimane e in queste assisteremo sicuramente a una sfida fra Jefeo e Alvis e a un cambio di regolamento che potrebbe mettere in pericolo alcuni allievi!