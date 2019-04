Amici 18, Giordana vuole subito Tish fuori da Amici: “Ti sfido!”

Giordana e Tish, chi verrà eliminata? Terza puntata del Serale di Amici 2019 ricca di colpi di scena

Ci sarà presto una sfida fra Tish e Giordana ad Amici 18? Quest’ultima ha fatto questa proposta alla produzione: qualora entrambe le squadre dovessero perdere una manche, sarà lei ad andare direttamente in sfida con Tish. Va bene la competizione, ma ormai Giordana sta marciando stroppo sulla storia della rivalità: Tish non riesce a capire come mai, qualsiasi cosa accada, venga fatto sempre il suo nome. Forse è meglio che entrambe pensino solo ed esclusivamente a fare delle ottime esibizioni, considerato che le ultime non hanno permesso loro di brillare. Secondo la ballerina Valentina, ancora una volta Giordana ha dimostrato di essere egocentrica e di sentirsi la più forte di tutti, altrimenti non avrebbe mai proposto una sfida con la cantane della squadra Blu.

Amici news, Giordana sceglie di sfidare Tish: l’assurda motivazione

Se è quasi certa la sfida tra Jefeo e Alvis (solo uno resterà nella scuola di Amici 2019), non si può dire lo stesso di quella tra Giordana e Tish: i professori accetteranno di veder fuori dal talent una delle due cantanti più brave di quest’edizione? Due cantanti che hanno saputo sempre catalizzare l’attenzione di insegnanti, giudici esterni e pubblico. Giordana non vuole tornare più indietro: “Facciamo io contro Tish e vediamo chi vince. Per andare il più avanti possibile, mi sfido con l’unica cantante donna rimasta. E quindi con Tish. Non abbiamo avuto una grande affinità nell’ultima puntata e allora propongo una sfida diretta”.

Giordana e Alberto in sfida? La cantante si tira indietro

Giordana Angi non ha nessuna intenzione di proporre una sfida con Alberto Urso perché è sicura di andare a casa: è convinta che sarà lui il vincitore di Amici 18. Inoltre Giordana non si capacita di come sia stato possibile che il punto della sua ultima sfida contro Tish sia stata assegnato a quest’ultima nonostante ci sia stata una chiarissima stonatura.

Amici 2019, la stonatura di Tish fa sorgere dei dubbi

“Non capisco come la commissione abbia votato Tish in quel caso – ha detto una perplessa Giordana ad Amici 2019 –. Se devo stare qui senza avere le carte per vincere non mi sta bene. Quindi voglio giocarmela! Mettermi a confronto con altri. Quindi, cara Tish, se ti va, facciamo questa bella partitella”. Sarà veramente lei a vincere? Adesso sappiamo anche com’è andata a finire realmente la storia tra Jefeo e Ludovica.