Anticipazioni Amici Serale, Jefeo e Alvis in sfida: uno di loro uscirà

Jefeo contro Alvis, anticipazioni terza puntata Serale Amici 18: chi uscirà?

Jefeo vorrebbe sfidarsi con Alvis. E viceversa. Fanno un genere di musica molto simile e solo uno potrà proseguire il proprio percorso al Serale di Amici 2019. Il terremoto provocato da Loredana Bertè ha spinto Jefeo a prendere una decisione importante: sarà lui il prossimo concorrente a sostenere la sfida, in modo tale da dimostrare a tutti che merita di stare nella scuola. In primis alla Bertè, che ha mosso delle critiche nei confronti del trapper: secondo il giudice, Ludovica si sarebbe dovuta scontrare con lui. Una sfida che avrebbe potuto avere come vincitore Ludovica. Ma sarebbe andata a finire davvero così? Jefeo è molto amato sia dai professori sia dal pubblico a casa.

Amici 18, Jefeo e la proposta che fa discutere

Ad Amici, Jefeo ha avanzato la sua proposta: “Se la squadra Blu perde, io mi propongo al posto di Alberto e due sono le cose: se la proposta di Alvis dovesse venire accettata, facciamo una sfida senza auto-tune e una in cui cantiamo il nostro inedito. Oppure potrebbero scegliere i professori con chi mi devo sfidare”. Alvis è del suo stesso parere. Poche ore fa, abbiamo scoperto cosa pensa suo padre delle sue crisi e del suo presunto abbandono. Il cantante ha pensato più volte di lasciare la scuola e adesso è giunto a una conclusione: la sfida contro Jefeo nella terza puntata del Serale di Amici 2019 gli permetterà di capire se il suo percorso giungerà davvero al termine!

Anticipazioni Amici, Giordana e Tish in sfida?

Anche Giordana Angi ha proposto una sfida: vuole mandare a casa Tish! La loro rivalità cresce giorno dopo giorno, anche se Giordana è quella più agguerrita; Tish, al contrario, preferisce concentrarsi solo sulle sue esibizioni. Potrebbe comunque succedere che a vincere sarà per due volte la stessa squadra: e allora Jefeo e Giordana si proporranno lo stesso? Certamente non andranno in sfida contro Alberto Urso, che pare abbia già la vittoria in tasca!