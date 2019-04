Amici 18 Alvis padre, parole su crisi e abbandono: “Sarà più forte”

Confessioni padre Alvis Amici 2019: perché non lo vedremo in Tv?

Il papà di Alvis di Amici 18 ha voluto spendere qualche parola sul percorso del figlio all’interno della scuola di Canale 5. Continua sempre a fare il tifo per lui (lo sostiene da quando è piccolissimo) e ha ammesso che, quando lo ha visto in crisi, avrebbe voluto fiondarsi in trasmissione per poterlo abbracciare. Magari sarà lui la prossima sorpresa? Alvis, più di altri, ha bisogno di parole di conforto: le critiche di Loredana Bertè nei suoi confronti – gli ha detto che è assolutamente privo di personalità – lo hanno mandato in tilt. Il padre, però, da quello che è emerso durante la sua intervista a DiPiùTv, non pare intenzionato ad andare ad Amici 2019. E ha preso questa decisione per un motivo preciso.

Amici 18 news, le confessioni del padre di Alvis

“All’inizio, quando ho visto in Tv mio figlio piangere e stare così male, mi è venuto il mal di pancia – ha confessato Guido, il padre di Alvis –. Avrei voluto correre da lui, abbracciarlo, consolarlo. Poi, però, ci ho riflettuto. E mi sono detto che, in fondo, nella vita è anche giusto ricevere critiche, trovare ostacoli perché sono proprio gli ostacoli e le difficoltà che ti fanno crescere e migliorare. Sono sicuro che riuscirà a superare questa crisi. Andrà avanti e sarà più forte di prima”. In effetti Alvis di Amici 2019 non è riuscito a gestire al meglio le critiche mosse dalla Bertè ed era quasi giunto al punto di voler abbandonare la scuola.

Cosa succede ad Alvis? Il papà spiega tutto

Pur dimostrandosi sofferente durante la prima parte del Serale di Amici 18, Alvis avrebbe dentro di sé una forza che gli permetterebbe di superare anche i momenti di crisi profonda. Il padre è infatti convinto che non perderà per nulla al mondo la possibilità di continuare il suo percorso all’interno del talent show di Canale 5: “Non credo proprio, perché Alvis è fatto così: quando riceve una critica, lui si abbatte, si demoralizza. Perché è molto sensibile. […] Poi però trova la forza per tirarsi su. Lo fa da quando è bambino”.

Loredana Bertè distrugge tutti! Regolamento stravolto?

In crisi, in questo momento, Jefeo che, dopo lo strano incontro con Ludovica, è stato preso di mira da Loredana Bertè, che vorrebbe uno stravolgimento del regolamento per portare avanti quelli che secondo lei (e lo teniamo a precisare) sarebbero i più meritevoli di raggiungere la finale di Amici 18.