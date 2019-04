Serale Amici 18, Alvis al limite: “Per me è la fine, mi vergogno”

Alvis in crisi ad Amici 2019: la confessione del cantante

Alvis è a pezzi. In questi ultimi giorni non sta riuscendo a reagire. Durante i vari day-time, scoppia sempre in lacrime. Il commento negativo di Loredana Bertè lo ha svuotato: non ha più l’entusiasmo e la forza per andare avanti. Ha spiegato più volte che si è sentito insicuro sin da piccolo e le parole del giudice non hanno fatto altro che ingigantire i suoi mille dubbi su sé stesso. Ecco qual è stata la sua ultima confessione fatta ad Amici 2019: “Persino Jefeo sa cantare, io no. Poi il commento della Bertè… Qua ho una percezione e penso di cantarla bene e in studio invece avverto il contrario. Ho un’autostima pari a zero”.

Amici 2019, Alvis non ce la fa? Non è pronto ad affrontare altre critiche

Alvis potrebbe decidere di lasciare Amici 18. E lo ha fatto capire molto bene quest’oggi: “Poi se ogni settimana è così, per me è la fine. Io mi tiro su, poi automaticamente mi abbatto. Ti giuro: io ci metto tutto me stesso, ma ci sono troppe preoccupazioni”. Alvis probabilmente non era pronto a tutto questo, non era pronto alle critiche (e quelle della Bertè possono risultare feroci). Anche Rafael ha dovuto fare i conti con quello che gli ha detto il giudice e, per la prima volta, ha fatto un’importante confessione a Giuliano Peparini.

I problemi di Alvis fuori da Amici

Alvis di Amici 18 ha spiegato che deve risolvere ancora dei problemi con sé stesso e che forse questa esperienza televisiva è capitata troppo presto nella sua vita: “Mi vergogno a dire che sono così, mi vergogno di essere io. Non ce la faccio più a piangere. Torno sempre al punto di partenza. Non ci riesco. Non so come fate a non farvi prendere da queste cose”. Anche Tish e Alberto Urso hanno fatto delle confessioni nella casetta!