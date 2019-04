Alvis lascia Amici? Il cantante distrutto: “Mi sono perso”

Amici 18, Alvis in crisi per colpa delle parole di Loredana Bertè

Alvis di Amici 2019 ha mille dubbi. Le ultime parole di Loredana Bertè lo hanno mandato in crisi: “Non l’ho ancora inquadrato. Non ho capito cosa fa e dove vuole arrivare. Banale e anonimo fino a ora”. Parole, queste, che pesano come macigni. Inizialmente Alvis ha sorriso, poi però ha accusato il colpo e Ludovica ha cercato di sostenerlo. Il cantante si è lasciato andare a un lungo sfogo: “Mi sono un po’ perso nel tragitto, tutto qua. Non mi sto abbattendo. Sono due le scelte: o ti abbatti o capisci su cosa migliorare. Ci rimango male per me stesso”. Alvis non è riuscito a trattenere le lacrime e ha fatto temere i suoi fan, che non vorrebbero che esca dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Alvis lascia Amici 18? La decisione del cantante

Mentre continuano le strategie delle due squadre, Alvis si è isolato. Ha riflettuto sulle parole dette da Loredana Bertè ed è giunto a una conclusione: “So quello che posso dare. Il problema è che mi trattengo sempre. Parte tutto dal fatto che non so più dare un valore a quello che posso dare. Ho bisogno di stare da solo, di ragionare sulle cose. Risulto debole per la mia timidezza. Questa è una maschera che mi porto appresso per paura di non essere capito”. Questo significa che Alvis lotterà ancora più strenuamente durante il Serale di Amici 18. Riuscirà ad andare molto lontano oppure sarà il prossimo eliminato dopo Mowgly (che ha rivelato altro sulla Celentano)?

Loredana Bertè pazza di Giordana Angi

La Bertè, però, ha speso delle belle parole per Umberto, Rafael e Ludovica… Probabilmente, ora come ora, la sua preferita è Giordana Angi: “Sei molto brava, soprattutto quando scrivi le canzoni, però hai la grinta e si vede che hai fame. Solo che alcune volte grida troppo e recita. Potrebbe avere 10 e invece ha 8. Perché?”. Giordana adesso sta facendo discutere per quello che ha detto a Tish… cosa succederà ancora?