Amici 18, critiche e strategie tra Blu e Bianchi: “Quelli si uccideranno!”

Bianchi contro Blu: critiche feroci ad Amici 2019

Continuano a criticarsi a vicenda i componenti delle due squadre di Amici 18. I Bianchi sono quelli dai giudizi più facili e alcune volte sono forse troppo avventati. Nelle ultime ore non si sono risparmiati e hanno preso di mira soprattutto Tish, che ha la sola colpa di aver detto la verità: non voterà mai in base all’antipatia ma al minor grado di talento. Ecco perché, durante la prima diretta del Serale di Amici, non ha fatto il nome di Giordana, nonostante il loro rapporto non sia idilliaco. Una spiegazione, questa di Tish, che non fa una grinza, ma che ha comunque ha scatenato Giordana. Che in questi giorni è una furia!

Serale Amici 18, Giordana contro Tish: l’antipatia cresce sempre di più

Parlando con Umberto (che è riuscito nell’impresa di far commuovere la De Filippi!), ha detto: “Tu fai schifo e io sono un fenomeno. La prossima volta lo faccio come primo nome. Faccio paura. Dovresti dire Giordana subito. Perché non lo dici subito? Questo atteggiamento è un controsenso. Se non ho rapporto con una persona, io la mando in sfida”. Mowgly, fuori dalla scuola, non ha voluto invece avanzare nessuna critica nei confronti della modalità di votazione dei Blu, ma non si è risparmiato parlando della Celentano!

Anche Umberto critica i Blu, la risposta di Valentina (gli altri preferiscono non parlare)

Giordana ha continuato la sua invettiva: “Jefeo ha detto che non gli era piaciuto il mio intervento”; e l’ha poi appoggiata Umberto: “Loro sono molto strateghi. Quelli si uccideranno! La pensano tutti allo stesso modo”. I Blu preferiscono non creare troppe polemiche e l’unica che ha parlato è stata Valentina: “Per riuscire a dire un nome stiamo lì a piangerci addosso per chi lo dice nel modo più gentile. Ma Giordana… tutto bene?”. Giordana continua a criticare Tish, ma perché lo fa? Ora è emerso il vero motivo della loro reciproca antipatia!