Amici 18, al Serale Maria in lacrime: sorpresa a Umberto e Vincenzo

Maria De Filippi commossa ad Amici 2019: ecco cos’è successo

Maria De Filippi si è visibilmente commossa nel bel mezzo delle sorprese a Umberto Gaudino e Vincenzo Di Prima. Il ballerino di latino-americano ha incontrato sua sorella, che diventerà mamma per la seconda volta: “So che sei in ansia per una cosa – ha spiegato la conduttrice –. Stai per diventare zio per la seconda volta. Su questo tappeto facevi giocare tuo nipote Luigi e magari poi farà giudicare la piccola Marta”. Ha poi ricevuto delle parole stupende dal suo nipotino: “La mia sorellina nascerà quest’estate. Mi manchi tanto. Ogni giorno ti guardo in TV e mi piace tanto la casetta bianca. In bocca al lupo, ti voglio bene”.

Amici 18, la storia di Umberto e sua sorella

La sorella di Umberto di Amici 18 ha poi raccontato una storia particolare riguardante il loro passato: “Il negozio di papà era in crisi. La scuola di ballo era economicamente impegnativa. Non riuscivamo a pagare due rette. Ci siamo seduti allo stesso tavolo e decisi che dovevi continuare tu. Non devi avere rimpianti. Sei un ballerino straordinario”. Dopo aver chiamato “cafona” Laura Pausini, Maria De Filippi ha permesso l’incontro fra Vincenzo e suo padre.

Il papà di Vincenzo Di Prima ad Amici 2019

Queste le bellissime parole: “Ti ho sentito dire che hai un senso di colpa per quei 10 euro che servivano per la benzina. Tu mi ha insegnato quanto fosse bello avere una passione: credimi che quel sacrificio lo farei un milione di volte. A 14 anni hai lasciato casa e l’Italia: è stato il momento più duro della mia vita. Sapevo di non poterti raggiungere, quindi non ho potuto essere presente quando avevi bisogno di conforto. Vincenzo, ti voglio dire che sono tanto fiero della tua volontà e del tuo impegno e che sono tanto orgoglioso di essere tuo padre”.

Prima puntata Serale Amici: tutto quello che è successo

Non solo sorprese durante la prima puntata di Amici 2019: ci sono stati in diretta dei nuovi gossip su Ludovica e Jefeo e abbiamo scoperto che c’è stato un errore poco prima dell’inizio di tutto. Continuate a seguirci per sapere proprio tutto sui concorrenti di Amici 18!