Ludovica e Jefeo stanno insieme, conferma al Serale: “Non posso far finta di niente”

Serale Amici, Ludovica e Jefeo stanno insieme: Maria conferma a sorpresa

“Se siete così cr…ini – queste le parole di Maria De Filippi a Jefeo e Ludovica al Serale di Amici – da abbracciarvi in diretta io non posso far finta di niente”. Nessuno immaginava che la conferma della storia d’amore tra i due cantanti sarebbe arrivata già nella prima puntata ma quanto avevamo sospettato sin da prima del Serale è stato confermato proprio durante l’inizio della fase finale. “Rudy, non hai capito?”, ha chiesto una Maria divertitissima a Zerbi che in effetti sembrava caduto dalle nuvole: “Nel senso sono amici o c’è anche dell’altro?”. Sì, caro Rudy, c’è dell’altro, e noi appassionati del programma lo avevamo scoperto subito.

Ludovica e Jefeo stanno insieme? Una coppia chiacchieratissima

Proprio in questo articolo infatti vi parlavano del sentimento che c’è ancora oggi tra i due anche se Maria De Filippi ha cercato di minimizzare la cosa rispondendo a Rudy con un tempo passato – “C’è stato del tenero” – prima di sottolineare che “Non mandiamo in onda nulla che riguarda il tenero”. “A noi – ha subito risposto Rudy Zerbi – fa piacere sapere”. “Adesso sono separati – ha controbattuto la De Filippi – perché una sta da una parte e l’altro sta dall’altra”. “Si vogliono molto bene per quello che si vede – ha commentato ironicamente Zerbi –; per quello che non si vede se ne vogliono di più”. Il gossip è esploso in pochissimo tempo ovviamente, tant’è che dopo i pettegolezzi esplosi anche questi oggi su Alberto e Tish, Ludovica e Jefeo sono ricercatissimi.

Amici 18, al Serale il pubblico chiede il bacio

A un certo punto il pubblico ha voluto che i due si baciassero ma il bel momento non è arrivato: ci siam dovuti accontentare – si fa per dire – delle dichiarazioni improvvise di Ricky Martin dopo una domanda precisa di Maria De Filippi e di qualche occhiata di troppo che solo noi pettegoli potevamo notare. E pensare che la puntata è stata infuocatissima e ricchissima di polemiche – basti pensare a quelle sulla Bertè e a quella di Vittorio Grigolo su Timor Steffens – e nessuno pensava che saremmo arrivati a parlare di amore. Sorpresi anche voi, vero?