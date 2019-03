Ricky Martin al Serale di Amici felice dopo la domanda di Maria: “La cosa più bella”

Serale Amici 18, Maria De Filippi colpisce Ricky Martin

La prima puntata del Serale di Amici 18 è iniziata e Ricky Martin ha già stregato il pubblico di Canale 5, letteralmente in visibilio quando è entrato, quando ha accennato qualche passo di danza e quando ha cantato durante l’intervista di Maria De Filippi Mamma, son tanto felice assieme a Vittorio Grigolo. Proprio durante l’intervista Maria ha fatto sia al tenore che capeggia la Squadra Blu sia al cantante portoricano una domanda che gli ha fatto brillare gli occhi e che dimostra quanto sia felice grazie a ciò che ha costruito in questi anni in cui la sua vita è cambiata radicalmente (nonostante le critiche di qualcuno).

Ricky Martin orgoglioso della sua famiglia: “Sono importantissimi per me”

Maria ha infatti chiesto a Ricky quale fosse la cosa di cui era più orgoglioso e se Grigolo ha risposto di essere fiero di non essersi mai arreso Ricky ha risposto pensando alla sua famiglia: “Senza dubbio la mia famiglia – queste le sue parole –, i miei bambini, sono importantissimi per me: la cosa più bella della mia vita”. Ricordiamo che Il cantante portoricano è sposato con Jwan Yosef e che ha tre figli, di cui una, Lucia, nata a fine anno: la sua famiglia quindi è stata una conquista difficile, figlia di lotte contro i pregiudizi di una società che seppur non nella sua totalità fatica ad accettare le famiglie arcobaleno; comprendiamo insomma il motivo di tanta felicità e soddisfazione.

Amici 18, Ricky Martin motivatore dei Bianchi: “Siate generosi, lasciatevi prendere dalle emozioni”

Felicità che Ricky avrà senz’altro trasmesso anche ai Bianchi nei pochi giorni in cui è stato in casetta (ricordiamo che è arrivato in Italia non da lunedì e che quindi ha visto la squadra solo dopo molto tempo dal suo ingresso nelle casette) e anche nel suo discorso alla Squadra Bianca prima che iniziasse ufficialmente la sfida. Ricky ha spiegato ai suoi ragazzi che “è importantissimo essere nervosi, qui è tutto complicato e un artista vulnerabile è un artista di successo. Dovete essere aperti, dovete guardare nella telecamera. Abbiamo un pubblico bellissimo stanotte, oggi nei social media ci vedono tutti. Vi chiedo: siate generosi con gli altri, voglio che vi lasciate prendere dalle emozioni. Mostratelo agli altri, non dovete essere timidi. Non vi dico cosa sentire: usate le vostre emozioni e andrà tutto bene!”. Le stesse emozioni che proveranno i suoi figli quando sapranno di quanto i loro papà Ricky e Jwan li abbiano voluti.