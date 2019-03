Alberto e Tish stanno insieme? Al Serale di Amici 18 riesplode il gossip

Tish e Alberto insieme stregano tutti, la coppia si ricongiunge

Doveva essere uno dei momenti più belli e infatti così è stato: in tutti aspettavamo il duetto di Alberto e Tish ed entrambi non ci hanno deluso. L’affetto che li lega ha reso bellissima la loro performance e ci ha ricordato le esibizioni dei vecchi tempi quando nella stessa squadra cercavano di conquistare il voto dei professori prima del Serale. Ora alla fase finale sono arrivati con il consenso di tutti e stanno dimostrando di averlo meritato senza ombra di dubbio. L’esibizione che ha incantato tutti e che ha fatto esplodere il gossip sulla loro presunta storia d’amore è stata Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel.

Alberto e Tish stanno insieme? La coppia strega tutti con Bridge Over Troubled Water

I due si sono presi una marea di applausi dal pubblico e tantissimi complimenti dai professori: “Fantastici. Una bomba insieme. Dinamite pura”, queste le parole di Rudy Zerbi che intanto prima dell’inizio della puntata ha fatto notare di nuovo un errore che tutti commettono quando parlano di lui. “Riuscire ad essere sé stessi è veramente dura. Complimenti davvero!”, queste invece le parole di Stash Fiordispino. Anche Alessandra Celentano, che in genere ha sempre votato a favore di Umberto Gaudino, in sfida coi due, questa sera ha ammesso di aver preferito la coppia di cantanti: “Ho preferito Alberto e Tish a Umberto”, ha confessato Alessandra dopo aver sottolineato tuttavia di aver apprezzato davvero tanto l’esibizione di Umberto. Ma Alberto e Tish stanno insieme oppure no? Cosa c’è tra loro al momento?

Amici 18, Alberto e Tish ancora innamorati? Le ultime news sui due cantanti

Anche se su Instagram e su Twitter non si parla d’altro e qualcuno mostra persino gelosia nei confronti di Alberto, in realtà al momento non si sa nulla sui due cantanti: la stessa Maria, parlando della storia d’amore che c’è tra Jefeo e Ludovica e che è stata quindi confermata in diretta, ha ammesso che in genere il programma non si sofferma molto sui rapporti che si instaurano tra i ragazzi. Cosa succederà nelle prossime puntate non ci è dato saperlo: fatto sta che Alberto e Tish insieme li vogliono un po’ tutti. Dite che rinascerà quel sentimento degli inizi? Vi terremo aggiornati!