Rudy Zerbi, errore prima di Amici 18: la confessione del professore

Errore ad Amici 2019 prima puntata: cos’è successo al professore?

Poco prima che cominciasse la prima puntata di Amici 18, Rudy Zerbi ha confessato che c’è stato un piccolo errore che lo ha divertito tanto. Ormai si è abituato: non è la prima volta che gli succede. Cos’è accaduto precisamente? L’insegnante ha fatto questa confessione sul suo profilo Instagram, dove condivide sempre tutto con i suoi numerosi follower. Ecco cosa ha detto: “Tra pochissimo si parte! In bocca al lupo a tutti i ragazzi e… che vinca il Talento! P.S. Lascio a voi scoprire l’errore sul pass: il giorno dopo la finale regalerò il pass sbagliato a chi avrà scritto il commento più divertente”.

L’ironia dei fan di Instagram, la sfida di Zerbi ad Amici

Come potete ben vedere dalla foto in basso, non hanno scritto correttamente il suo cognome. E non è la prima volta che succede! Nonostante sia presente ad Amici di Maria De Filippi da parecchi anni (e ha recentemente parlato di una storia particolare sulla conduttrice), commettono ancora questo errore, che ha scatenato l’ironia dei suoi fan: “Anche il T9 rifiuta di imparare il tuo cognome”; “No, va beh. Sbagliai anche io il tuo cognome con la ‘Y’ quando feci il fotomontaggio di me e te sposi”; “In fondo hanno sbagliato Zerby con Zerbi, mica hanno sbagliato Zerbi con Scotti!”; “La pelata ha confuso tutti”; “Ti hanno sbagliato il pass solo per avere visibilità sulle tue stories”.

Amici 2019, prime polemiche ed episodi particolari

Una prima puntata di Amici 2019 partita col botto e con le prime polemiche! Loredana Bertè ha criticato a sorpresa Rafael, facendo intervenire il maestro Cannito; ma è successo anche altro: Maria De Filippi ha dato della “cafona” a Laura Pausini e ha svelato un aneddoto particolare sulla cantante e Ricky Martin, il nuovo direttore artistico di Amici.