Rudy Zerbi, perché è davvero ad Amici? Il professore racconta tutto

Rudy Zerbi e Maria De Filippi, un incontro che ha cambiato Amici

Sono ormai diversi anni che vediamo Rudy Zerbi ad Amici. E ha dato sicuramente un prezioso contributo al talent show non solo come insegnante, ma soprattutto come discografico: il suo primo incontro con Maria De Filippi ha segnato una svolta decisiva! Prima dell’intervento dei discografici all’interno della scuola di Canale 5, i cantanti non erano in grado di sfondare: una volta usciti dal programma (anche se vittoriosi), non trovavano tante opportunità. Come invece succede da un po’ di tempo a questa parte: Irama, i The Kolors, Riky, Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono solo alcuni dei nomi di quegli ex allievi che “ce l’hanno fatta”.

Perché Rudy Zerbi è ad Amici? Il vero motivo

Alle pagine del settimanale Chi, Rudy Zerbi ha spiegato come mai è stato chiamato ad Amici e qual è stata la proposta della De Filippi: “Le racconto questo: anni fa Maria mi chiamò, ero ancora presidente della Sony e mi disse: ‘Io faccio un programma che dà spazio ai ragazzi, quando finisce, però, non se li fila la discografia. Ma io penso che questo programma debba continuare a esistere non per il mio successo, ma per quello dei ragazzi, dammi tu una mano’. Capito che visione?”. Confessioni a gogò: Alessandra Celentano ha invece rivelato di aver paura di soffrire…

News concorrenti Amici 2019: ecco cosa c’è da sapere

Rudy Zerbi ha poi parlato delle difficoltà che ogni anno i concorrenti sono chiamati ad affrontare per diventare “qualcuno” nel mondo dell’arte: “Ci sono momenti duri per i ragazzi. Loro sono stimolati da noi, da loro stessi, dal confronto con gli altri”. C’è stato anche chi ha deciso di mollare prima del tempo: Alessandro Casillo, per esempio, ha lasciato la trasmissione proprio nel giorno della formazione delle squadre. Però non se n’è pentito e adesso è più felice che mai assieme alla sua fidanzata.