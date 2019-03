Alessandra Celentano su concorrenti Amici sorprende: “Non voglio soffrire”

Confessione Alessandra Celentano: il suo rapporto con gli allievi di Amici 2019

Al settimanale Chi, Alessandra Celentano ha fatto una confessione a dir poco inaspettata riguardante il suo rapporto con i concorrenti di Amici 18. Ha spiegato che si impegna per essere il più severa possibile e che, dietro alla Maestra amante della perfezione, c’è anche una donna che rimane colpita dalle storie dei ragazzi. Per questa ragione preferisce mantenere una certa distanza, a differenza di altri professori: basti pensare a Veronica Peparini, che spinge sempre gli allievi ad aprirsi, a parlare delle proprie sofferenze e insoddisfazioni e, qualche volta, l’abbiamo vista anche commuoversi per loro.

Alessandra Celentano non vuole soffrire: la dichiarazione

La Celentano ha minimizzato i litigi avvenuti durante tutta la storia di Amici di Maria De Filippi (non potremmo mai dimenticare gli ultimi: quelli con Mowgly!) e ha spiegato che non ha nessuna intenzione di rimanere coinvolta nel passato degli allievi: “Molte cose vengono travisate, io parlo sempre di danza. E con i ragazzi metto una barriera, non voglio essere condizionata dalle loro storie, non solo non voglio soffrire, ma penso che guardarli tutti allo stesso modo sia la cosa migliore per loro”. Rudy Zerbi, sempre su Chi, ha parlato di un particolare aneddoto che riguarda il suo rapporto con Maria De Filippi.

La Maestra Celentano troppo cattiva ad Amici? Lei si giustifica così

La Celentano ha tenuto a ribadire che non è una persona crudele intenta a distruggere giovani talenti (che per lei tanto talentuosi non sono): “Io non sono cattiva. Credo nella regola, anche perché sono venuta su con la disciplina: i giovani hanno bisogno di avere delle guide. Che oggi secondo me mancano. Non è colpa dei ragazzi, ma delle famiglie, dei genitori e dei maestri”. A proposito di concorrenti: che fine ha fatto Alessandro Casillo? Poche ore fa ha scritto una dedica speciale!