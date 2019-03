Alessandro Casillo felice con la fidanzata dopo Amici? Dedica a sorpresa

Alessandro Casillo dopo Amici 2019, la dedica alla fidanzata

La fidanzata di Alessandro Casillo non ha al momento un nome. Ma è reale! Il cantante aveva ammesso ad Amici 18 che era innamorato (non più dell’ex storica) e che la sua ragazza gli aveva permesso di essere davvero felice. Dopo la decisione difficile – e che pochi hanno realmenre compreso – di abbandonare il talent show di Canale 5 nel giorno della formazione delle squadre, Casillo si è mostrato sereno. No, non si è pentito nella maniera più assoluta della decisione che ha preso. Ha una storia bellissima con la sua fidanzata e ci sono grandi progetti in arrivo. Come ha fatto sapere su Instagram: “In mezzo c’è tutto il resto e tutto il resto è giorno dopo giorno. E giorno dopo giorno è silenziosamente costruire”.

Il futuro di Alessandro Casillo: le sue parole

Sempre su Instagram, Casillo ha fatto una dedica a sorpresa alla sua dolce metà: “Buona luna. Sì, proprio a te”. Una frase, questa, estrapolata da uno dei suoi inediti che fanno parte del suo nuovo CD? Possibile. Il cantante, dopo Amici 2019, vuole fare sul serio e di certo sfrutterà la popolarità derivata dal talent per sfornare dei brani che verranno sicuramente molto scaricati. Ormai i suoi sostenitori hanno dimenticato la lettera scritta dopo Amici di Maria De Filippi (e che aveva spiazzato tutti) e sono concentrati sulle ultime sorprese già pronte per loro.

Casillo a Sanremo? Il cantante non si ferma dopo Amici 18

“Domani alle ore 14.00 state connessi!”. Questo è stato l’ultimo messaggio scritto da Alessandro Casillo su Instagram. No, non presenterà pubblicamente la sua fidanzata (lei preferisce mantenere l’anonimato) ma probabilmente il suo nuovo singolo o quell’album tanto atteso dai fan. Dopo Amici, dove vedremo Casillo? Forse a Sanremo… magari nella categoria Big?