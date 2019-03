Alessandro Casillo ha lasciato Amici, finalmente la verità: la lettera a Maria

Amici 18, che fine ha fatto Alessandro Casillo? Finalmente la verità

Alessandro Casillo ha lasciato Amici. Finalmente abbiamo scoperto la verità sul mistero che ha accompagnato il pubblico in questi giorni. Già nei primi minuti della puntata, i tre conduttori del pomeridiano hanno annunciato che avrebbero parlato dell’assenza di Alessandro Casillo in puntata. “Ce la spiegherà lui più tardi”, ha detto Marcello. Ed effettivamente il cantante ha scritto una lettera per salutare il pubblico di Amici, spiegare le sue motivazioni e ringraziare Maria De Filippi. “Cara Maria e cari tutti, sono a casa e sto bene. Me ne sono andato prima della registrazione della puntata”, così ha iniziato la sua lettera Alessandro. Poi è passato a spiegare tutte le motivazioni che lo hanno portato a prendere questa decisione, ma i fan possono ben immaginarli.

Alessandro Casillo lascia Amici: la lettera in cui spiega la sua scelta

Il giallo di Amici è stato risolto. Queste si legge sulla lettera di Alessandro Casillo: “Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità di questa scelta che è solo mia, e di prendermi ovviamente tutti i giudizi, le critiche e le sentenze. Sono stati cinque mesi di alti e di bassi, come è la vita”. Il cantante ha poi spiegato che nel suo percorso ha scelto ogni giorno di essere in allievo della scuola di Amici 18. Si è impegnato e aveva sempre voglia di studiare e crescere. I giudizi inizialmente non sono stati un problema, ha provato a farli suoi e ripartire da quelli per migliorare: “Io ci ho provato, giuro. A volte sono ‘arrivato’ di più, a volte meno. Ci sta”. A un certo punto, però, evidentemente sono diventate troppo pesanti per lui: “Posso certamente accettare di non piacere a chi è chiamato a giudicarmi, ma per questo non posso rischiare di perdere lucidità, stima e fiducia in me stesso, di non avere la serenità per continuare, per dare tutto me stesso, e per andare avanti a fare quello che amo come vorrei. Questo è quello che stava succedendo”.

Alessandro Casillo, la lettera con cui ha lasciato Amici di Maria De Filippi

Effettivamente, Alessandro non sembrava molto sereno e tranquillo nelle ultime settimane. E così, a un passo dal Serale di Amici, ha deciso di lasciare la scuola. Questo è il reale motivo della sua assenza, non altri che invece sono stati ipotizzati. “Sono sempre stato sincero e anche questa volta mi sono sentito di prendere una decisione guardandomi allo specchio e guardandomi dentro. Continuerò a cercare la mia strada con la passione di sempre, e la musica sempre al centro”, così ha spiegato nella lettera la sua decisione. Infine, i ringraziamenti a Maria: “Ti ringrazio per l’opportunità, e lo faccio dal profondo del mio cuore. Grazie a chi ha creduto in me e a tutte le persone che mi sono state vicine fuori e dentro Amici”. Il pensiero ai suoi fan non poteva mancare. Poco dopo la puntata del daytime, Alessandro ha messo un post su Instagram per chiarire ulteriormente la sua decisione.