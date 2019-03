Alessandro Casillo in lacrime e assente in puntata: giallo ad Amici

Amici 18, esplode il caso Alessandro Casillo: cosa sta succedendo al cantante?

Le anticipazioni di Amici 18 sulla puntata in onda domani nascondono un mistero e riguarda Alessandro Casillo. Iniziamo col dire che il giovane cantante, che abbiamo conosciuto da bambino a Io Canto, non sta avendo un percorso facile nella scuola di Canale 5. La sua corsa al Serale è piena di ostacoli, durante le puntate ha ricevuto complimenti ma anche molte critiche e tantissimi consigli da parte degli insegnanti. Alessandro non è riuscito, probabilmente, a trovare la giusta tranquillità e serenità per affrontare questa avventura. Il tutto è andato sicuramente a discapito del suo percorso, ma nulla è ancora perso. Tuttavia, oggi è successo qualcosa di davvero sorprendente.

Alessandro Casillo assente ad Amici 18: il giallo a un passo dal Serale

Cosa sarà successo al cantante? Le informazioni riportate dai presenti in studio a Il Vicolo delle News sono davvero un giallo. Pare infatti che Alessandro non sia stato visto in studio durante la puntata. Il cantante quindi era assente durante la registrazione, ma non è mica tutto. È stato avvistato infatti mentre lasciava lo studio ed era in lacrime. Dunque questi gli elementi in nostro possesso: Alessandro in lacrime che lascia la puntata di Amici di Maria De Filippi. Come mai? Cosa sarà successo? Nel corso della registrazione non se ne è parlato, per cui non sappiamo al momento cosa sia realmente accaduto.

Serale Amici 18, Alessandro Casillo conquisterà la felpa verde?

Non partecipando alla puntata non ha avuto la possibilità di sostenere la prova per l’ammissione al Serale. L’ha avuta invece Miguel, ma non tutto è andato come previsto. Anche altri due cantanti si sono esibiti davanti ai giudici esterni e loro hanno conquistato la felpa verde. Certo è che al momento ciò che più preme sapere è perché Alessandro Casillo ad Amici non fosse presente in puntata: forse stava poco bene? Oppure sono stati i professori a metterlo in punizione? Questo spiegherebbe senz’altro le sue lacrime, visto che così non ha avuto la possibilità di arrivare al Serale.