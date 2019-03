Serale Amici, svelato il numero dei posti ufficiale: i concorrenti a rischio

Concorrenti Serale Amici 18, le ultime anticipazioni sulla fase finale

Quanti sono i posti al Serale di Amici 18? Siamo certi che questa domanda ha fatto capolino nella vostra mente almeno una volta, vedendo assegnare le felpe verdi. È un dubbio che attanaglia soprattutto chi non ha ancora visto il suo concorrente preferito in verde. Al momento, per esempio, ci sono Alessandro Casillo e Miguel Chavez che sono molto amati dal pubblico ma non sono ancora al Serale. Ce la faranno? Per loro c’è un grande tifo, ma tutto sta nell’esito della loro prova di ammissione. Anzi, ancor prima devono arrivare a sostenerla e per farlo occorre avere la media dei voti ottenuti in puntata almeno pari a nove. Anche con il punto bonus assegnato dai compagni.

Serale Amici, svelato il numero dei posti disponibili

Oggi è stata registrata una nuova puntata, che vedremo in onda domani, e non sono mancati i colpi di scena. Altri due cantanti hanno conquistato la felpa verde, così Maria De Filippi ha rivelato quanti sono i posti al Serale: sono dodici. Al momento, i concorrenti al Serale sono undici, comprese le felpe verdi di oggi. Dunque c’è un solo posto libero e la prossima settimana scopriremo chi riuscirà a conquistarlo. Nei prossimi giorni verrà registrata infatti l’ultima puntata del pomeridiano e si dovrà definire tutto. Intanto, oggi abbiamo scoperto che ci sarà Ricky Martin come coach di Amici e l’entusiasmo del pubblico è alle stelle. Eppure, a rovinare questo clima gioioso, sono arrivate tre notizie. La prima è che c’è solo un posto ancora al Serale; la seconda riguarda la doccia fredda per Miguel a un passo dal sogno, mentre la terza è la misteriosa assenza di Alessandro in puntata.

Amici 18, i concorrenti al Serale e quelli più a rischio

Al momento, sono questi i concorrenti al Serale di Amici 2019:

Cantanti: Alberto, Giordana, Mameli, Tish, Ludovica e Jefeo;

Ballerini: Mowgly, Rafael, Umberto, Valentina e Vincenzo.

Sono esattamente sei cantanti e cinque ballerini, dunque l’ultima maglia del Serale potrebbe premiare un ballerino. Nulla è detto, però, perché non c’è un numero definito per una categoria e per l’altra. Fuori dalla fase finale ci sono ancora Federica, Miguel, Alessandro, Federico e Alvis. Solo uno di loro riuscirà ad arrivare al Serale di Amici 2019. Oppure ci sarà il colpo di scena e Maria aumenterà il numero, magari a quattordici? Alcuni concorrenti a rischio sono molto amati dal pubblico, questo potrebbe convincere la redazione a fare uno strappo alla regola. D’altronde, non sarebbe mica la prima volta!