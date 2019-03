Concorrenti Serale Amici 18, altri due cantanti conquistano la felpa verde

Amici 18, concorrenti Serale: assegnate altre due felpe verdi

Anche nella registrazione di Amici 18 di oggi pomeriggio sono state assegnate due felpe verdi. L’elenco dei concorrenti del Serale si allunga e i posti diminuiscono. Siamo davvero agli sgoccioli: quella che andrà in onda domani, infatti, è la penultima puntata del pomeridiano. Questo fa sì che la prossima settimana verrà registrata l’ultima puntata del sabato e quindi scopriremo davvero tutto sul Serale di Amici 2019. Il cerchio si sta stringendo, presto scopriremo concorrenti, coach e giudici del Serale: ormai non manca molto e in questi giorni Maria De Filippi dovrà rivelare proprio tutto sul nuovo Serale. Verrà spiegato anche il meccanismo? Può darsi, o forse verrà spiegato durante la conferenza stampa.

Concorrenti Serale, due cantanti conquistano un posto nella fase finale di Amici 18

Nella puntata che verrà registrata la prossima settimana c’è molto in programma da fare. Si dovrà completare la classe dei concorrenti al Serale di Amici 18 e formare le squadre. Si dovranno presentare i giudici – finora si conosce solo il nome di Loredana Bertè – così come l’altro nome dei coach, perché il primo (sorprendente) è stato annunciato oggi. Ma veniamo a cosa è successo nella puntata di Amici registrata oggi. La prima sfida a squadre è stata vinta da Sparta e a sostenere l’esame per l’accesso al Serale è stata Ludovica. La cantante ha raggiunto la media del nove grazie al punto in più assegnato dalla squadra. Ludovica è al Serale: ha superato i tre step con i commissari esterni.

Serale Amici 18, i concorrenti: Jefeo ce l’ha fatta

Dopo la seconda sfida a squadre, vinta da Atene stavolta, nessuno ha raggiunto il punteggio necessario per affrontare l’ammissione al Serale. Il Vicolo delle News a tal proposito fa sapere che Maria ha dato la possibilità ai ragazzi di scegliere uno di loro a cui dare la possibilità di prendere la felpa verde. È stato scelto Jefeo, che ha affrontato l’esame e ha convinto i giudici. Ludovica e Jefeo al Serale di Amici 18, dunque. Miguel invece ha ricevuto una doccia fredda. Mistero invece intorno ad Alessandro Casillo: ha lasciato lo studio in lacrime!