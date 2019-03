Ricky Martin coach ad Amici 18, è ufficiale: la sorpresa di Maria De Filippi

Serale Amici 2019, Maria De Filippi spiazza il suo pubblico con il primo direttore artistico

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici 18, quella che andrà in onda domani, ed è stato rivelato il nome del primo coach del Serale. Un direttore artistico internazionale, tra i tantissimi nomi che sono circolati in queste settimane il suo non è spuntato. E invece Maria De Filippi ha spiazzato tutti: Ricky Martin al Serale di Amici 18. No, non sarà l’ospite internazionale di una puntata. No, non lo vedremo giudice speciale in una sola puntata. I concorrenti che arriveranno al Serale avranno la possibilità di lavorare insieme a uno dei più grandi nomi del panorama musicale a livello mondiale.

Ricky Martin ad Amici 18, è lui uno dei coach del Serale

Che non ce ne vogliano i nostri amati cantanti italiani, anche perché molti nomi sono assolutamente alla pari di Ricky Martin. Ma di sicuro il suo nome, riportato da Il Vicolo delle News, come direttore artistico del Serale aggiunge quel tocco in più che potrebbe spingere Amici di Maria De Filippi oltre. Non parliamo soltanto di ascolti e di spettacolo, anche perché Ricky sarà presente nelle vesti di coach quindi chissà se si esibirà (ma pensiamo di sì) e quanto. Ci riferiamo a tutto ciò che potrà insegnare ai ragazzi. Possiamo solo immaginare l’entusiasmo dei concorrenti, cantanti e ballerini indistintamente, che avranno la possibilità di lavorare insieme a Ricky Martin al Serale. Da lui potranno apprendere tanto anche i concorrenti della squadra avversaria.

Direttori artistici Serale Amici 18: chi sarà il secondo nome?

Non resta che aspettare che venga rivelato anche l’altro nome, ma se il primo è questo possiamo immaginare il livello dello spettacolo che Maria e la sua redazione ha voglia di regalare al pubblico. Conosceremo il nome anche dell’altro coach la settimana prossima, quando verrà registrata l’ultima puntata del pomeridiano. Poi non resta che attendere l’inizio del Serale, previsto per il 30 marzo, e ci saranno ovviamente entrambi i direttori artistici di Amici 18. Ricapitolando: il direttore artistico Ricky Martin dunque è quello sposato, nato a dicembre e a sud di Roma. L’altro, quindi, viene da nord di Roma ed è nato tra febbraio e aprile.