Direttori artistici Amici 2019: sono due romani? L’indizio

Tiziano Ferro e Cesare Cremonini coach di Amici 2019?

Continuano a emergere nuovi indizi sui coach di Amici 18. Chi sono? Anche l’ipotesi “Tiziano Ferro – Cesare Cremonini” è stata scartata. Non saranno loro i due artisti che guideranno le squadre durante la nuova fase del talent show di Canale 5. Ma adesso sappiamo qualcosa in più, che potrà tornare molto utile ai concorrenti: si stanno davvero impegnando per scoprire chi sono i direttori artistici di Amici 2019. Non è proprio semplice, anche perché alcuni indizi si prestano a diverse interpretazioni. Il trabocchetto è dietro l’angolo! E oggi ne hanno avuto la dimostrazione.

Direttori artistici Serale Amici: l’ultimo indizio

La redazione ha rivelato agli allievi di Amici 18 che uno dei due coach è nato a nord di Roma mentre l’altro a sud di Roma. Questo cosa sta a significare? O che sono entrambi romani (ma che hanno vissuto in zone diverse) o che sono nati in città che si trovano al di sopra e al di sotto del Lazio. Quindi nel Sud e nel Nord d’Italia. Anche questa volta i concorrenti hanno avanzato dei nomi, che non si sono rivelati giusti. Cesare Cremonini e Tiziano Ferro non saranno i coach di Amici 2019. Degli indizi, questi ultimi, che si vanno ad aggiungere agli altri che abbiamo scoperto recentemente.

Amici Serale 2019: la preoccupazione di Alessandro Casillo

Gli allievi non sono semplicemente concentrati sui coach, ma anche sul modo per approdare al Serale di Amici 2019. Basti pensare ad Alessandro Casillo, che è a dir poco disperato, soprattutto dopo le ultime parole di Giordana Angi nei suoi confronti! Se continua così, sarà impossibile per Casillo arrivare alla nuova fase del programma. Avete saputo adesso chi è andato avanti? Col nostro elenco aggiornato dei concorrenti del Serale, potrete scoprire sempre tutto.