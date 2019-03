Concorrenti Amici 18 Serale: elenco aggiornato e novità

Amici Serale anticipazioni e ultime notizie

Il Serale di Amici 18 è una fase del talent show di Canale 5 importantissima per tutti i concorrenti: ricevono più visibilità, il pubblico si affeziona maggiormente a loro e qualcuno potrebbe anche firmare contratti capaci di cambiare la vita. I cantanti, per esempio, potrebbero incidere i loro primi dischi (Giordana e Casillo sono stati già protagonisti di lavori discografici) mentre i ballerini hanno l’opportunità di lavorare per compagnie di ballo famose in tutto il mondo. E siamo certi che qualcuno di loro avrà la possibilità di lavorare per Timor Steffens. Un nome a caso? Miguel Chavez! In questo post, abbiamo deciso di raccogliere tutte le informazioni più utili su Amici: anticipazioni, curiosità, nomi dei concorrenti del Serale e non solo.

Data inizio e numero puntate Amici 18

Il Serale di Amici 2019 inizierà sabato 30 marzo. Le puntate verranno trasmesse sempre su Canale 5 intorno alle 21.30 e molto probabilmente ne saranno una decina come è successo negli ultimi due anni. È quasi sicuro che ritorneranno le registrazioni di Amici di Maria De Filippi, dopo i problemi avuti l’anno scorso e gli elevati costi che una diretta sempre comporta.

Professori Amici 2019

Alessandra Celentano (ballo);

Alex Britti (canto);

Rudy Zerbi (canto);

Stash Fiordispino (canto);

Timor Steffens (ballo);

Veronica Peparini (ballo).

Commissione esterna Amici

Per il momento è stata confermata solo un’artista:

Loredana Bertè.

Allievi ammessi elenco aggiornato

Alberto Urso (cantante);

Giordana Angi (cantante);

Mameli (cantante);

Mowgly (ballerino);

Rafael Quenedit Castro (ballerino);

Tish (cantante);

Umberto Gaudino (ballerino);

Valentina Vernia (ballerino);

Vincenzo Di Primo (ballerino).

Curiosità sulla scuola di Amici: notizie e ultimi gossip

Tra i gossip più chiacchierati di Amici 18 c’è senza dubbio quello che riguarda Tish e Alberto Urso: tra i due sembra che ci sia stato un riavvicinamento, anche se il rapporto tra la cantante e Alvis ha fatto sorgere altri pettegolezzi. Non mancano mai le litigate tra professori: basti pensare a quello che è successo tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi… E che dire, poi, delle confessioni di Giordana Angi?