Alvis e Tish, amici o qualcosa di più? Il loro legame stupisce

Amici 18 gossip: Tish e Alvis più che amici?

Una semplice amicizia tra Tish e Alvis? I loro fan, come sempre, fantasticano molto, ma questo non significa che non fanno mai centro! Anche quando era nata quella sintonia tra Alberto e Tish tutti pensavano che ci fosse del tenero fra i due, e così è stato. Ogni volta che Alvis canta, Tish impazzisce e si lascia andare come non fa mai. Semplicemente perché è la sua musica che la scatena in quel modo? Abbiamo notato una certa vicinanza tra i due già da tempo; una vicinanza che, a detta dei loro fan, urterebbe parecchio Alberto Urso, che non ha ancora dimenticato quello che c’è stato con la ragazza.

Alberto geloso di Tish? La reazione dei fan

Alvis e Tish di Amici 18 sono diventati una nuova coppia, per i loro sostenitori, che su Twitter si sono lasciati andare a questi commenti: “Cosa impopolare: mi piacciono Alvis e Tish”; “Guardare Tish così eccitata quando cantava Alvis me la rende fastidiosa e urtante!”; “Mentre cantavano Tish e Alvis vedevo Alberto dietro abbastanza sca…to. Per il resto della puntata sì, è stato abbastanza sorridente”; “Ragazze, vi do un consiglio: la prossima volta che andate in puntata, non sedetevi sulle scale, lasciate gli scalini liberi così Alberto, al prossimo duetto di Alvis e Tish, piò scappare liberamente, invece di starsene lì”. Questo succede mentre è stata diffusa l’indiscrezione secondo cui potremmo vedere Tish e Alberto Urso nella stessa squadra!

Amici Serale, Alvis scrive un messaggio per i suoi fan

Alvis ce la sta mettendo tutta per poter accedere al Serale di Amici 2019 e ha voluto dedicare questo messaggio ai suoi fan: “Sto pensando al mio percorso, a voi, a ciò che vi ha emozionato ma soprattutto a quanto ancora ho da darvi! Grazie ad ognuno di voi. Restiamo uniti. Più forti di prima!”. E intanto fanno ancora discutere le parole pronunciate da Tish a fine puntata…