Amici Serale, Tish fa scoppiare la bomba! Concorrenti arrabbiati

Concorrenti Amici 18 infuriati: le parole di Tish non sono piaciute

Le ultime parole di Tish hanno infastidito alcuni allievi di Amici 2019. Ha sostenuto che il numero dei concorrenti del Serale dovrebbe fermarsi a dieci: andare oltre significherebbe regalare false speranza a coloro che non meriterebbero di proseguire il percorso all’interno della scuola. Una semplice opinione (perlopiù condivisibile), questa di Tish, che comunque ha scatenato una grande polemica! Federico Milan è stato il primo a prendere la parola: “Io darei tutto pur di arrivare al Serale di Amici 18 anche solo per una puntata”. La cantante ha cercato di spiegarsi meglio: “Il mio discorso non c’entrava nulla col talento, ma con le preferenze. Io parlavo dei professori. Non voglio offendere nessuno”.

Serale Amici 18, guerra tra allievi: cosa sta succedendo nella scuola?

Ma qualcuno si è offeso e fra questi c’è ovviamente Alessandro Casillo, che ha detto: “Sembrava che tu avessi detto che quelli che hanno talento sono già dentro mentre quelli che stanno fuori fanno schifo”. Dalla confessione di Tish si è poi arrivati a una serie di litigate: Mowgly ha perso la pazienza e ha ribadito quello che pensa una volta per tutte mentre Casillo si è scagliato contro Federica perché quest’ultima è dalla parte di Rudy Zerbi. Umberto, invece, ha detto a Mameli di non saper prendere una posizione e, prima che succedesse il finimondo, Giordana Angi è scoppiata in lacrime.

Amici Serale 2019: presto la formazione delle squadre

È chiaro che la tensione è alle stelle! Tutti vogliono arrivare al Serale di Amici 2019 e ogni parola (di troppo?) può far scoppiare un putiferio. Sabato 30 marzo comincerà la nuova fase del talent show e una settima prima di questo giorno le squadre dovranno essere formate. Chi saranno i concorrenti che dovranno lasciare la scuola di Canale 5?