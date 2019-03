Giordana Amici, cosa è successo davvero? “Soffro, tutti mi sbranano!”

Amici 18, Giordana piange e si confessa: cosa sta succedendo alla cantante?

Giordana Angi sta attraversando un periodo molto particolare. Ad Amici 18 si sente più sola: quelle persone delle quali si fidava l’hanno delusa. Ma non ha voluto fare nomi. Si sente sola e, durante le prove, è scoppiata in lacrime. Un lungo sfogo, grazie al quale abbiamo capito altro della cantante di Amici. Giordana è al Serale, è felicissima per questo, ma comunque ci sono degli elementi disturbanti nella sua vita. Vorrebbe essere meno vulnerabile perché chi le sta attorno potrebbe ferirla ancora. Non è stata molto chiara: non sappiamo infatti a quale episodio in particolare faccia riferimento.

Lo sfogo di Giordana Angi ad Amici 2019

Dopo la confessione di Elena d’Amario sulla sorella, c’è stata quella di Giordana sul rapporto con sé stessa e con alcuni concorrenti di Amici 2019: “Basta piangere! Sto sempre a piangere… per cosa poi? Devo proteggere la ‘piccola me’. Non deve andare in giro da sola. Io sono cresciuta. All’inizio di Amici ero un’altra. Durante questo percorso ho tolto tante maschere. Alcune persone non devono capire come sto altrimenti mi sbranano! Soffro per ogni ca…ta!”. Non è successo solo questo ad Amici di Maria De Filippi: Tish ha scatenato una grandissima polemica con le sue ultime parole.

Giordana al Serale di Amici: riuscirà a convincere tutti?

Siamo certi che Giordana di Amici riuscirà a superare tutti i problemi e a dare il meglio di sé durante il Serale. Non può certamente deludere uno dei due direttori artistici che punterà su di lei! Tutti i concorrenti dovranno impegnarsi duramente per fare non delle buone performance… ma ottime! Al Serale viene richiesta una maggiore qualità: dovrebbero infatti arrivare solo i migliori. Quest’anno il livello degli allievi è piuttosto alto e certamente non deluderanno le aspettative di professori e telespettatori.