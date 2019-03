Elena d’Amario sorella, confessione inaspettata: apre il suo cuore così

Sorella Elena d’Amario: la dedica della ballerina

Elena D’Amario ha sorpreso tutti su Instagram con una dedica speciale fatta alla sorella. Non scrive quasi mai messaggi del genere: rare volte ha fatto cenno alla sua famiglia mentre questa volta ha voluto far conoscere a tutti i suoi follower sua sorella, una delle persone più speciali della sua vita. E, in occasione del suo compleanno, le ha fatto questa dedica: “Siamo sempre lontane ma super connesse. Mi conosci, mi capisci, mi ascolti, mi rimproveri, ti preoccupi, mi supporti. Sei per me il mare d’estate, la colazione on a day off, la vigilia di ogni cosa bella, il posto sicuro dove andare”.

Il rapporto di Elena d’Amario e sua sorella

Ha poi rivelato qualcosa di più sul loro rapporto: “Sono una sorella un po’ sciagurata, scostante nella comunicazione per via del lavoro ma sappi che sei la mia vita e che oltre ogni distanza, impegno, tutto il mondo ci sono e ci sarò sempre. Orgogliosa di te. Buon compleanno, Sà”. Una giornata piena di sorpresa: sapete che ci sono state le anticipazioni sui coach di Amici 18? Non le avete ancora lette? A proposito di Serale, pare proprio che questa ballerina professionista ci sarà e ci regalerà altre performance strabilianti.

Elena d’Amario innamorata? Nessuna storia con Timor Steffens

Chissà se, un giorno – sempre su Instagram -, Elena di Amici ci presenterà il suo prossimo fidanzato. C’è chi ha creduto che stesse insieme a Timor Steffens, ma in realtà i due sono sempre lontani (lavorano semplicemente insieme). Un importante riavvicinamento c’è invece stato tra Tish e Alberto Urso. Ci sorprenderanno durante il Serale di Amici 2019? Questa nuova fase del talent show ha in serbo per tutti gli spettatori delle grosse novità. Maria De Filippi saprà sicuramente sorprenderci, dopo una scorsa edizione non proprio entusiasmante!