Serale Amici 18 concorrenti, ancora ammissioni a sorpresa? Sono due i favoritissimi

Amici 18 Serale, tra i concorrenti ancora ingressi a sorpresa

Al Serale di Amici 18 stiamo arrivando tra un colpo di scena e l’altro perché mai come quest’anno i ragazzi entrati alla fine stanno occupando tutti i posti e forse a ridosso della fase finale della trasmissione c’è stato uno stravolgimento della classe che mai avevamo visto sinora. Non che le ammissioni siano state immeritate ma continuiamo a dire che non ha molto senso fare i casting se poi alla fine della prima fase i professori scoprono magicamente che fuori dalla scuola esistono talenti mostruosi come Umberto Gaudino, Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit.

Federico Milan ammesso al Serale di Amici?

E i colpi di scena potrebbero continuare perché, come Valentina Vernia oggi ha ottenuto un punteggio superiore al 9, nelle prossime puntate a farlo potrebbero essere altri: ne abbiamo sempre più la convinzione, e non pensiamo di sbagliarci perché avevamo previsto ad esempio che Valentina sarebbe entrata contro tutti i pronostici. Il primo colpo di scena potrebbe consistere nell’ammissione di Federico Milan che è apprezzatissimo dai professori e che sta convincendo puntata dopo puntata la commissione. Sicuramente il prossimo sabato non sarà il suo turno ma il fatto che Veronica Peparini gli abbia assegnato la menzione Banca 5 e che Alessandra Celentano abbia ammesso di essere sempre più convinta della sua bravura ci fa pensare che il ragazzo potrebbe riuscire ad arrivare molto lontano se solo dovesse dimostrare di meritarselo.

Serale Amici 18, ammessa anche Ludovica Caniglia?

Il secondo colpo di scena potrebbe consistere invece nell’ammissione di Ludovica Caniglia, anche lei tra gli ultimi arrivati ma anche lei molto apprezzata dagli insegnanti: oggi alcuni le hanno persino dato dei voti più alti di Tish e la media era più alta di 8. Ciò significa insomma che se dovesse portare un pezzo nelle sue corde potrebbe davvero iniziare a sognare in grande con la tanto ambìta maglia verde addosso. Sono a rischio invece tutti gli altri, fatta eccezione per Mameli e Jefeo che hanno una personalità ben definita e sarebbe un peccato non averli alla fase finale della trasmissione.

Amici di Maria De Filippi, Mowgly e Alessandro Casillo a rischio?

Alessandro Casillo non può dormire sonni tranquilli, e l’ultima discussione con Rudy lo ha dimostrato, e lo stesso vale per Mowgly, a favore del quale si sono schierati tutti i professori in questa puntata facendo infuriare Alessandra Celentano (a favore della quale però a un certo punto si è schierato il pubblico); il ragazzo infatti non è riuscito ad arrivare a 9 neanche con i 10 di tutta la commissione perché la maestra, forse intuendo cosa sarebbe successo, gli ha dato 3.5 e non 4. Una situazione del tutto diversa sa quella di Alberto Urso che come Valentina ha ottenuto la maglietta oggi e dopo la puntata si è lasciato andare a una confessione che avrà senz’altro commosso i suoi fan.

Amici 18, il futuro di Miguel e le ultime news

Anche Miguel Chavez ci sembra a rischio perché, per quanto sia un bravo ballerino, si trova a gareggiare con dei veri fuoriclasse e questo alla lunga potrebbe danneggiarlo; si spera di no comunque, perché chi se non lui può essere la migliore rappresentazione del ragazzo che ottiene risultati impegnandosi e studiando senza fare polemiche? Ci sono insomma tanti punti interrogativi, e abbiamo peraltro come l’impressione che il meccanismo cambierà per questi motivi. Noi ovviamente vi terremo aggiornati!