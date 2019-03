Amici di Maria De Filippi, Alberto vince? La confessione dopo l’ammissione al Serale

Alberto Urso ammesso al Serale di Amici di Maria De Filippi

Alberto Urso ha guadagnato l’ammissione al Serale di Amici di Maria De Filippi dopo settimane e settimane di esibizioni. Si è trattato di un traguardo meritatissimo perché il ragazzo è riuscito a farcela con le sue sole forze e senza mai chiedere il punto bonus alla squadra: atteggiamento che aveva sorpreso la stessa Maria De Filippi la scorsa settimana e che l’aveva spinta a chiedergli se fosse davvero convinto della sua scelta. Alberto non ha mai titubato e ha sempre detto che avrebbe voluto meritarsi l’ambitissimo posto nella fase finale della trasmissione.

Amici di Maria De Filippi, Alberto stupisce il pubblico: giudici esterrefatti

Già dalla prima esibizione di oggi il pubblico era in visibilio per il cantante lirico, al punto che lui stesso dopo la domanda di Maria De Filippi ha ammesso che “sono contento che mi voglio bene”. Con una media superiore al 9 Alberto ha avuto la possibilità di farsi giudicare da Sara Andreani, Charlie Rapino e Fio Zanotti e in tutti i casi ha ricevuto dei giudizi fantastici. “L’inedito – queste le parole della Head of Marketing & Promotion di Warner Music Italy – è molto bello, la tua esibizione alla sua altezza. Per me assolutamente sì”. “Tu – queste invece le parole di Rapino – oggettivamente sai cantare, però c’è qualcosa in più del bel canto: per me puoi passare”. Eccellente il giudizio di Fio Zanotti dopo che gli ha sentito cantare La donna è mobile: “Alberto, sai essere leggero, imponente. Hai tutta la magia che ti serve, sei molto moderno. Per me sei formidabile”. E ammissione fu.

Le parole di Alberto dopo l’ammissione al Serale di Amici

Alberto era quasi commosso: “Sono emozionatissimo, grazie veramente di cuore a tutti” Alla fine della puntata poi nelle interviste di Radio 105 ai ragazzi il cantante lirico ha ammesso che “L’ho sudata tanto questa maglia”. Non possiamo che essere d’accordo con lui: la sua ammissione al Serale, che sarà molto animato per via della presenza di Tish, anche dopo le conferme che abbiamo avuto oggi, è stata meritatissima ed è un gran esempio per il pubblico. Alberto infatti ha dimostrato umiltà, tenacia e impegno, oltre che talento, e per tutti i concorrenti come lui il Serale è un premio più che giusto. Intanto continuiamo a tenere d’occhio la Celentano, che oggi è riuscita a fermare a sorpresa tutto il corpo docenti a favore di Mowgli, consapevoli del fatto che il meccanismo di ammissione potrebbe cambiare da un momento all’altro. Continuate a seguirci perché il Serale è vicino ma non troppo!