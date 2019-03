Amici 18, Mowgli esagera con Alessandra Celentano: anche il pubblico protesta

Alessandra Celentano e Mowgli ad Amici 18: lo scontro continua

Ad Amici 18 è andata ancora una volta in onda una discussione tra Mowgli e Alessandra Celentano che è degenerata in seguito in un vero e proprio scontro con tutti i professori quando il ragazzo ha ballato la sua coreografia. La lite tra la maestra e il breaker ha aperto la puntata, con Mowgli che ha ripetuto di essere convinto che la professoressa lo voglia ridicolizzare. “Tu – ha risposto subito alle accuse la Celentano – pensi che io ti voglia mettere in ridicolo, facendoti mettere delle cose che è normale mettere per ogni stile di danza. Invece forse non ti chiedi che è la tua danza ad essere ridicola… Non la break dance ma la tua danza al di fuori della break dance. Purtroppo per te – ha poi proseguito tra le risate di Maria De Filippi – tu mi dovrai ringraziare un giorno perché è dall’inizio dell’anno che ti sto facendo lezioni di vita per aprire la tua mente un po’ ristretta. Dovrai ringraziarmi, è la verità”. Un inizio puntata col botto insomma, e che rappresenta solo un antipasto di quello che abbiamo sentito.

Amici 18, le parole di Mowgli contro Alessandra che non piacciono

“Secondo me – questa la risposta di Mowgli – la mente ristretta ce l’ha lei”. Parole forti da parte del ballerino, dunque, che neanche il pubblico ha dimostrato di gradire rumoreggiando per un po’; e non si tratta di qualcosa da niente perché durante le puntate lo studio si è sempre schierato a favore del breaker. Ingiustamente, a dire il vero, visto che la Celentano non è impazzita tutto d’un tratto e ha le sue buone ragioni per votare contro Mowgli. “Lui – queste alcune delle parole della maestra – non si deve permettere di dire che ho la mente ristretta. Quando io parlo, parlo solo ed esclusivamente di danza, qualsiasi cosa io dica qua dentro”. Timor Steffens è intervenuto a favore del breaker invitando Alessandra a valorizzarne il talento: “Voglio chiederti una cosa – queste le sue parole –: non sei d’accordo con me che come insegnante bisogna assecondare il talento personale della gente, tirare il meglio da loro? Io ho dato a Umberto il pezzo di hip hop ma non lo faccio sfigurare”.

Amici di Maria De Filippi: l’esibizione di latino-americano di Mowgli

Mowgli ha contestato alla maestra anche la sua invadenza in sala, sostenendo che “lo studio che ho avuto in questa coreografia è sempre stato disturbato. Lei mi faceva innervosire. Se una persona entra in sala per dirmi che sono basso io non riesco a lavorare…”. “Una volta – ha risposto la Celentano – si è rifiutato, la seconda è stato lì a far perdere tempo. E io ho sono entrata per dire di non far perdere tempo”. La Celentano ha ragione anche in questo caso: quando ha chiesto a Natalia Titova di fare lezione infatti nel day time si è visto che il breaker fosse in imbarazzo e non volesse ballare latino-americano, sbagliando tra l’altro, visto che nel pezzo presentato in puntata non è stato neanche disastroso come invece pensava. Forse è il caso insomma che Mowgli dia dimostrazione di impegnarsi e di rispettare davvero la professoressa. Lo stesso Umberto Gaudino, interpellato da Maria, ha spiegato che “è stato bravissimo, e devo dire che ha lavorato tanto questa settimana”.

Le ultime news su Amici 18

E non pensate che sia finita qui: la situazione è poi degenerata e ha visto intervenire tutti i professori, con Alessandra furiosa per quello che avevano appena fatto. La puntata è stata bella intensa insomma, e per fortuna ricca anche di momenti che hanno cambiato la vita dei ragazzi: Alberto Urso e Valentina Vernia sono stati ammessi al Serale e forse ci sarà un altro ingresso a sorpresa nelle prossime puntate. Sempre Alberto si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Tish, a dimostrazione del fatto che questa vecchia coppia (non sappiamo di cosa, visto che entrambi non hanno mai confermato alcuna relazione), continua a far parlare di sé. Non possiamo dirlo con certezza inoltre, ma siamo quasi convinti che il meccanismo di accesso tra poco cambierà: ci sono troppe dinamiche strane infatti che rischiano di rendere vana la valutazione dell’esibizione. Restate con noi!