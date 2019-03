Tish e Alberto stanno insieme? La frecciatina ad Amici: Maria De Filippi divertita

Alberto e Tish stanno insieme? Ad Amici esplode di nuovo il gossip

Tutto è successo nella sfida degli inediti di oggi. Ad Amici 18 infatti si sono scontrati Tish col suo pezzo Casinò e Alberto Urso col suo Indispensabile che ha stregato il cuore dei fan e che continua a ottenere grandi successi anche sulle piattaforme di musica online. Non sappiamo quali siano i rapporti tra i due: fatto sta che le frecciatine di Tish le abbiamo colte tutti. Quando Alberto l’ha fatta iniziare a cantare lei ha risposto dicendogli “Grazie grazie, sempre gentile” e di qui è partita la prima risata di Maria De Filippi. Quando lui ha vinto la prova, perché votato da Alex Britti, Rudy Zerbi e Max Brigante di Radio 105, la cantante ha continuato a fare battutine mettendo in imbarazzo il suo “collega”, chiamiamolo così.

Tish e Alberto fidanzati: la verità sulla coppia

Tish infatti ha prima detto che “Mi stava portando con sé al banco”, poi ha sottolineato che “c’era l’asta che ci divideva e lui l’ha spostata” e questo ha divertito molto Maria che poi ha voluto tranquillizzare Alberto: “Tranquillo, sei stato galante. Non ha apprezzato la galanteria…”. Che i due non stiano più insieme o che non si frequentino più è indubbio, visto che proprio qualche tempo fa lei aveva spiegato tutto tra le lacrime. Se abbiano fatto pace o se i loro rapporti si limitino alla civile convivenza non ci è dato saperlo: questi siparietti però sicuramente saranno il sale dei prossimi day time, soprattutto se al Serale (cosa piuttosto improbabile, però) Alberto e Tish finiranno nella stessa casetta.

Le ultime news su Amici di Maria De Filippi

Intanto ad Amici continuano a far discutere moltissimo le liti tra Mowgly e Alessandra Celentano, e quanto accaduto in puntata, cosa che ha spinto persino il pubblico a protestare contro il breaker, la dice lunga su quello che potremo vedere nei prossimi appuntamenti televisivi; è molto probabile in realtà che dopo altri due possibili ingressi tutt’altro che attesi cambierà anche il meccanismo di accesso al Serale perché i professori sembrano tutt’altro che d’accordo su alcuni allievi: ve ne abbiamo parlato qui. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornatissimi! Su Alberto e Tish, e tutto il resto!