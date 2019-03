Anticipazioni Amici, cambio meccanismo per accesso al Serale? Ecco perché

Amici anticipazioni, la discussione tra Veronica e Alessandra su Mowgly

Queste non sono propriamente anticipazioni su Amici ma sono senz’altro delle riflessioni plausibili su quello che potrebbe succedere molto presto nel programma se l’andazzo dovesse essere questo. Maria De Filippi infatti si trova davanti una commissione che non vota sempre l’esibizione e se questo vale per Alessandra Celentano non si può dire che non valga per gli altri professori: oggi infatti la serie di 10 data a Mowgly è evidentemente dipesa non dall’esibizione, durante la quale il ragazzo ha dato comunque il meglio di sé, ma dalla volontà di mandarlo al Serale. A farlo capire è stata Veronica Peparini con cui si è scontrata proprio Alessandra: “Hai confessato che lo hai fatto perché c’è il mio voto. Fatalità: la settimana scorsa lui chiede… Dai, ragazzi! Almeno io ho il coraggio di dire quello che penso fino in fondo”. Alessandra ha fatto riferimento alla richiesta di Mowgly di tenere in considerazione il fatto che Alessandra comunque gli abbassa notevolmente la media con dei voti che, a suo giudizio, sono immeritati.

Anticipazioni Amici: i voti dei professori sono oggettivi?

A prescindere da chi abbia ragione è evidente che in questo modo non si potrà mai arrivare a una soluzione definitiva: ci sono cinque professori che vogliono Mowgly al Serale e una che non lo vuole e che con 3.5 ha vanificato tutti i 10 dati al ragazzo. Fermo restando che la Celentano su Mowgly ha assolutamente ragione, visto il comportamento che il ragazzo ha tenuto in passato e che ha tenuto anche in puntata, fino a spingere il pubblico a protestare, è chiaro che Maria non può pensare di bloccare la corsa al Serale di un concorrente solo perché non apprezzato da una sola insegnante. Serve che qualcosa cambi insomma: parliamo di cinque 10 contro un 3.5 e cinque pareri eccellenti non possono essere annullati da un parere negativo.

Amici 18 news, la discussione tra Rudy e Alessandra su Federica

Oltre ad Alessandra Celentano c’è anche Rudy Zerbi che pur mettendo voti più alti qualche volta dà dei giudizi che non stanno né in cielo né in terra: l’esibizione di oggi di Federica Marinari ad esempio non era da 5.8, per quanto lui abbia detto che fosse il voto più alto dato finora alla cantante. La stessa Alessandra ha intuito che Rudy avrebbe messo un voto basso a Federica e gli ha chiesto proprio quale fosse la sua valutazione: “Posso dire una cosa – queste le parole di Rudy –? Sei rimasta incastrata dalla tua stessa cattiveria: le ho dato 5.8, che è quasi una sufficienza. Ha dimostrato infatti di sapersi liberare [con la musica, ndr]“. Non capiamo come Federica possa essere quasi sufficiente e a farlo notare è stata proprio Alessandra: “Per te sa fare la lezioncina, per me no”. Alessandra ha voluto far notare a Rudy insomma che così come lei mette i voti bassi a Mowgly perché non gli piace lui mette i voti bassi a Federica per lo stesso motivo.

La sfida di Valentina Vernia e il giudizio di Francesca Bernabini

A prescindere da chi abbia ragione è evidente che il gusto personale non possa entrare troppo in un concorso. Ci spieghiamo meglio: se c’è un ragazzo che balla bene il voto che merita non è né 5.8 né 4 ma almeno 6 o 6.5 o 7 a seconda dell’esibizione. Il gusto può far lievitare i voti dall’8 in su ma ci sembra assurdo che in una commissione di sei professionisti non si arrivi a stabilire che se ci sono le basi il 6 o il 7 non possano essere assolutamente messi in discussione. Se un compito d’italiano è scritto bene, così come se un disegno è fatto alla stessa maniera, non si può andare al di sotto di un certo voto (questo non significa chiaramente che Mowgly sia giustificato: al massimo vuol dire che Alessandra avrebbe dovuto prendere provvedimenti più seri molto prima).

Quale nuovo meccanismo per l’accesso al Serale di Amici 18?

All’esame di Valentina Vernia ad esempio la critica Francesca Bernabini ha deciso di promuoverla nonostante avesse qualche riserva: “Ci sono delle volte in cui sei fantastica, delle volte in cui non credi in fondo a te stessa. Hai una bellissima qualità di movimento, mi piace la naturalezza con cui interpreti. Per me è un sì”. Una valutazione che supera la soggettività e che consegna nelle mani di una persona che lo merita una maglietta che vuol dire tanto. Ecco perché crediamo che il meccanismo di accesso cambierà: dopo i due possibili ingressi a sorpresa infatti sarà davvero molto difficile che i ragazzi raggiungano la media del 9 e di certo a una scelta bisognerà pure pervenire. Nelle prossime puntate qualcosa cambierà senza dubbio. Tra una frecciatina e l’altra di Tish ad Alberto, chiaramente, visto che anche oggi hanno fatto molto parlare di sé. Restate con noi!