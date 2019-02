Amici 18, Tish in lacrime per Alberto? “Piaga aperta per me”, Alvis la consola

Tish e Alberto, la storia d’amore naufraga ad Amici 18

Tutti ricorderanno Amici 18 anche per la storia d’amore, la presunta storia d’amore, fra Tish e Alberto Urso. Non sappiamo come siano andati i fatti e difficilmente ne verremo a capo se uno dei due non dovesse finalmente parlare: fatto sta che oggi la cantante si è lasciata andare a uno sfogo che sta facendo molto parlare il Web e i social network. Cos’è successo esattamente? Tish doveva cantare dinanzi a Pino Perris e con Alvis il pezzo Io che amo solo te di Sergio Endrigo: cosa che però non è riuscita a fare perché il testo le faceva venire in mente ricordi che nonostante tutto oggi la fanno ancora soffrire. “Salve, Pino – queste le sue parole nella sala prove –! Niente… Non mi va bene mezza cosa durante la giornata! Per la comparata con Ludovica il testo [della canzone, ndr] mi ha fatto ricordare determinate cose… Non sono fatta così, non mi metto a dire quelle cose”. Tish ha confessato insomma che prima che finisse la sua storia con questo ragazzo di cui non ha fatto il nome lei quelle cose le diceva. E ora non più.

Amici 18, Tish si racconta a Pino Perris: “Piaga aperta per me”

“Prova a pensare a quando le dicevi”, le ha suggerito Pino. “Ma mi ammazzo da sola – gli ha risposto Tish –… Cioè: guardami… Che brutto piangere in questa scuola!”. “Ma è l’unico modo – ha poi controbattuto Perris – per liberarti. Per liberarti parlane!”. “Poi – ha continuato la ragazza – magari invece di parlarne scrivo canzoni mie e non riesco a cantare. Dopo la canzone, che mi ha lasciato così, dovevo cantare un pezzo mio e non ce la facevo”. Per tutto il tempo Tish non ha mai menzionato Alberto Urso, anche se ci sono pochi dubbi sul fatto che si sia riferita a lui, visto che parlando con l’insegnante la ragazza ha parlato di un amore recente: “È una piaga aperta per me – ha spiegato Tish –. Abbiamo scoperto che è finita perché giustamente mi sono arrabbiata, io ho i miei motivi per essere arrabbiata e delusa. Però dal momento che mi ritrovo a stare qua non ho tempo di pensare ad arrabbiarmi con la persona. Non è nelle mie priorità”. E pensare che dopo il video che ha incastrato Alberto le cose ci sembravano destinate a cambiare.

Alvis consola Tish dopo le lacrime: “Ne soffri più di lui”

“Alla fine – così le ha parlato Alvis – alla lunga portare quest’odio non fa altro che separare le due parti di te, la parte dolce che arriva di più. Secondo me è bellissimo che piangi perché ne soffri più di lui probabilmente”. Se da una parte insomma si continua a parlare del possibile provvedimento della prossima puntata di sabato, dall’altra i riflettori sono tutti puntati su Tish e Alberto: la ragazza non ha mai fatto espressamente il suo nome ma è anche vero che in questi mesi non ha mai smentito chiaramente la relazione con il cantante lirico e che quindi la storia più recente potrebbe essere proprio la loro. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Intanto: avete saputo dell’ultima provocazione di Alberto su Instagram?