Alberto Urso e Tish, ad Amici esplode il gossip: Maria De Filippi incastra il cantante

Tish e Alberto Urso innamorati? Maria stuzzica il cantante

Ad Amici 18 oggi abbiamo assistito a un siparietto davvero divertente grazie all’intervento di Maria De Filippi che mai come quest’anno si diverte a stuzzicare i ragazzi sulle loro infatuazioni e sui loro rapporti. Non che tutto parta da lei, sia chiaro, visto che la conduttrice si limita soltanto ad evidenziare alcune cose già emerse durante la settimana e che magari non sono andate in onda nei vari day time. Cosa che è successa anche oggi, visto che Maria ha mandato in onda un RVM in cui si vedono Jefeo e Alberto parlare di Tish durante le prove per un’esibizione.

La battuta di Jefeo su Alberto (che però smentisce il gossip)

Nel filmato si è visto che Jefeo ha preso in giro Alberto perché secondo lui è palesemente innamorato di Tish. Alberto ha risposto scherzando e leggermente imbarazzato, facendo notare come in realtà i complimenti che stava facendo alla cantante dipendessero non da questa presunta infatuazione ma dal fatto che la ritiene davvero brava. In studio Tish si è visibilmente emozionata e la stessa Maria ha fatto qualche battutina sul cantante lirico che però ha ribadito, sempre tra le risate, che Tish lo emoziona solo perché è brava: non per altro. Dobbiamo crederci? Ovviamente no.

Amici 18 oggi, una puntata movimentatissima

La puntata di oggi è stata molto movimentata: non avevamo mai visto discutere i professori così animatamente e da quello che è emerso pensiamo che per Mowgli il Serale resterà solo un grande sogno, se i fatti dovessero continuare ad essere questi. Un brutto momento dunque, a cui per fortuna ne è seguito un altro bellissimo, che ha visto emozionarsi anche l’ospite invitata da Maria De Filippi. Tish e Alberto insomma sono stati a loro modo protagonisti di una puntata che si porterà i suoi strascichi probabilmente fino alla fine della trasmissione.