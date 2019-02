Amici 18, è guerra tra la Celentano e Timor: “Vuoi avere l’applauso”, Maria interviene

Alessandra Celentano e Timor Steffens, è scontro ad Amici 18

Non c’è pace ad Amici 18 per Alessandra Celentano che viene continuamente chiamata in causa per il suo pensiero su Mowgli: all’insegnante non piace affatto come ballerino e questo non fa altro che penalizzare il ragazzo che prendendo sempre 4 non potrà mai accedere al Serale. A farlo notare è stato proprio Mowgli durante la puntata che ha visto scendere in campo a suo favore proprio Timor Steffens, già schieratosi contro la Celentano su Instagram. Secondo l’insegnante infatti Alessandra non vede null’altro che la danza classica. “Se c’è qualcuno che ha le idee confuse è proprio Timor – questo il commento della Celentano quando ha visto il post pubblicato da Timor su Instagram –. Lascerei proprio perdere queste stupidaggini. C’è la torta al cioccolato che tanto piace e a me non piace”. Chiara e netta. Come sempre.

Amici 18, la proposta di Mowgli rifiutata categoricamente da Alessandra

E diciamo anche che la Celentano non ha tutti i torti: nel corso della sua permanenza nella scuola infatti Mowgli ha più volte rifiutato di fare ciò che Alessandra gli chiedeva e a differenza di Miguel Chavez, nei confronti del quale la maestra si è mostrata molto più materna del solito, non l’ha indispettita per niente. “Una parte di essere insegnanti – ha spiegato Timor – significa essere onesti. Dovresti dargli un bel voto se è bravo in quel che fa”. “Voi dite delle cose diverse da quelle che dico io – ha controbattuto un’Alessandra davvero infastidita –. A me un ballerino mi deve piacere. Lui quando esce dal suo stile non si può guardare”. La proposta di Mowgli, assurda a dire il vero, è stata ovviamente rifiutata dalla maestra: “Chiederei di non far giudicare la Celentano all’esibizione”, ha chiesto il ballerino che però ha scatenato una dura reazione da parte di Alessandra.

Il duro attacco di Alessandra: “Timor, tu travisi le cose per avere l’applauso”

“Scordatelo proprio – queste le parole della Celentano –! Tu sei arrivato qua: non ti sei mai voluto far interrogare. Nella teoria ti sei fatto interrogare e non sapevi niente. Sei presuntuoso, sei arrogante e non porti rispetto alle persone”. A un certo punto è stata la stessa Maria a intervenire con un “Ale…” facendole notare come stesse davvero esagerando. “Io a Mowgli ho sempre dato 4 – dirà a un certo punto Alessandra rispondendo anche alle accuse di Timor –. Non mi piace come ti comporti perché tu travisi le cose per avere l’applauso, ho sempre detto che lui nel suo è bravo ma a me non piace: è terrificante quando fa qualche altra cosa!”. Anche in questo caso la De Filippi è intervenuta ma la furia della Celentano non si è placata: per lei Mowgli non deve arrivare al Serale. Anche – e soprattutto, visto che lo ha ripetuto più volte – per il suo comportamento.

Alessandra tira in ballo Marco Alimenti: “Fatti i fatti tuoi che io mi faccio i miei”

Durante la discussione Alessandra ha fatto notare a Timor che anche lui si è comportato così in passato: “Lui ha sbattuto fuori Marco – queste le parole di Alessandra – perché non gli piaceva e io non posso dire che Mowgli non mi piace? Fatti i fatti tuoi che io mi faccio i fatti miei. Mowgli, scordatelo che io non voto!”. “A me Marco – ha precisato Timor – non piaceva sin dall’inizio”. Timor contesta ad Alessandra insomma il fatto che mette voti bassi sulla base di un gusto personale pur dicendo che Mowgli è fantastico nel suo. “Io lo giudico complessivamente – ha insistito più volte Alessandra –: nel mio giudizio c’è anche il suo comportamento. Si permette di fare e dire cose che non dovrebbe. Dovrebbe imparare ad essere umile perché non è nessuno. Hai trovato nella vita una a cui non piace, te ne devi fare una ragione”. Infatti la sua esibizione l’ha valutata con uno 0 che sorpreso anche Maria. Per fortuna dopo c’è stato un siparietto che ha fatto esplodere il gossip sulle coppie di quest’anno e che ha allentato un po’ la tensione.