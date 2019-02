Marco Alimenti eliminato da Amici, la reazione a sorpresa del ballerino

Amici 18, Marco Alimenti perde la sfida con Federico

Ormai la notizia è certa: Marco Alimenti è stato eliminato da Amici 18 dopo tanto tanto lottare. Il ballerino di Veronica Peparini, che a differenza degli altri insegnanti vedeva in lui del talento, alla fine ha fatto la sfida con Federico e l’ha persa. Tutto è successo nella registrazione di oggi, come riporta Il Vicolo delle News, che tuttavia non si è dilungato sulla reazione del danzatore. Sappiamo invece cos’ha fatto dopo l’eliminazione grazie al suo profilo Instagram, dove Marco ha postato delle storie piuttosto esplicative per rassicurare tutti i fan. Veniamo subito al dunque.

La reazione di Marco dopo l’eliminazione da Amici

“Chi c’ha mamma – questo il primo messaggio in un post in cui compare con la mamma – non piagne”. Pochi minuti fa ha invece fatto un breve video-selfie pronunciando la parola “Bello”. Non è detto che il riferimento fosse alla sua eliminazione da Amici 18 ma è un’ipotesi tutt’altro che da escludere, visto che il ballerino ricevuto avuto la doccia fredda proprio poche ore fa. Un capitolo che si chiude molto male dunque, per un concorrente che durante tutto l’anno ha fatto molto discutere soprattutto per aver ostentato eccessiva sicurezza.

Amici di Maria De Filippi, tanti i nuovi concorrenti e molte le sorprese

Sicurezza che dovranno dimostrare di avere anche i ragazzi rimasti nella scuola e i nuovi concorrenti; ad Amici 18 infatti si è arrivati alla fase pre-Serale e proprio in questa registrazione a sorpresa un ballerino è riuscito a guadagnarsi l’accesso alla fase finale. I fatti accaduti sono stati moltissimi: il nuovo danzatore Umberto ad esempio sta facendo molto discutere per via del suo passato. Sembra evidente dunque che, anche se tutti si continuano a interrogare sul futuro di Tish e Alberto dopo le ultime news sul loro conto, ne sono successe di altre cose che meriteranno attenzione la prossima settimana. Non ci resta che concludere con un grosso in bocca al lupo a Marco Alimenti per il suo futuro!