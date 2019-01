Amici 18, Tish cambia squadra per Alberto: ecco cos’è successo, bufera sui social

Alberto e Tish divisi ad Amici 18, la scelta che non piace

Come avrete senz’altro visto, Tish e Alberto sono stati separati perché lei è passata nella squadra avversaria facendo cambio con Giordana Angi. La notizia è stata data alla fine day time di oggi e ha scosso i fan della trasmissione che stanno protestando in massa su Twitter, Facebook e Instagram. C’è chi non crede infatti che i due siano stati separati per “incompatibilità caratteriale” ma che la produzione abbia preso questa decisione per dare uno scossone al talent show a beneficio degli ascolti. Non è un’ipotesi da escludere a priori – peraltro sarebbe una scelta del tutto legittima – ma non è neanche scontata: è possibile in effetti che i rapporti di Tish e Alberto siano andati logorandosi col tempo.

Amici 18, Tish e Alberto hanno litigato? I fan non hanno dubbi

Dopo le parole importanti dell’ultima puntata nessuno crede insomma che Tish e Alberto abbiano litigato, o meglio nessuno vuole crederci perché, diciamocelo, la ship dell’anno era proprio questa. Molti stanno protestando dicendo che separarli non permetterà più di ascoltare i loro bei duetti, ma l’impressione che abbiamo è che non si digerisca il fatto che non saranno più insieme. Cosa piuttosto esagerata peraltro, perché gli allievi vivono gran parte della giornata scolastica assieme e possono anche vedersi fuori. Ma, si sa, le ship sono ship e gli effetti sono questi:

Se è una vostra decisione non state esaltando il talento, lo state affossando per chissà quali strategie di share (dubbie). Se è decisione dei diretti interessati, ancora più grave il fatto che abbiate accettato una richiesta dettata da motivi futili (liti amorose). — AlessandraGramignano (@Quistis88) January 29, 2019

#Amici18 Tish e Alberto erano l’unica cosa a non essere uno scempio e voi li dividete… GENI ASSOLUTI pic.twitter.com/7zuzJOJevU — 𝐥𝐚 𝐣𝐨𝐲𝐚💎☁💦 (@orgasvmxfenji) January 29, 2019

Amici di Maria De Filippi, quale futuro per Tish e Alberto?

Ad Amici di Maria De Filippi si respira insomma aria di cambiamento, e non solo per via di Tish e Alberto che sicuramente riusciranno a trovare un nuovo equilibrio – lo speriamo almeno – prima dell’inizio del Serale. D’altra parte le news sul loro conto sono sempre state positive e dubitiamo che un rapporto così bello possa finire dall’oggi al domani senza possibilità di recupero. Dicevamo che comunque i cambiamenti non riguardano solo loro: avete letto tutte le anticipazioni sugli eliminato della registrazione di oggi, vero? Preparatevi!