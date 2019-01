Amici 2019 anticipazioni, ecco come sono andate tutte le sfide: classe rivoluzionata

Anticipazioni Amici 18, le sfide non sono ancora finite

Le anticipazioni di Amici 2019 saranno senz’altro una doccia fredda per i fan del talent show, visto che ancora una volta numerosi cambiamenti sono avvenuti e alcuni sono all’orizzonte. Le novità sono state diffuse dal Vicolo delle News che non ha pubblicato i dettagli sulla registrazione di oggi a causa dell’assenza del pubblico in studio; le sfide infatti sono state tutte a porte chiuse e quindi non è detto che prima di sabato potremo saperne di più. Sembra certo comunque che ci sarà un’altra registrazione venerdì e che solo allora si saprà la sorte di tutti i cantanti e i ballerini dell’edizione 2019.

Amici 2019 anticipazioni, come sono andate le sfide di oggi

Al momento sappiamo che tutte le sfide sono state superate, fatta eccezione per quella di Daniel Piccirillo, che ha dovuto cedere il posto a un altro cantante, e di Ahlana, la cui eliminazione ci lascia davvero senza parole, visto che la ragazza era entrata nella scuola solo poche settimane fa; peraltro era entrata come esempio di gran talento, quindi non comprendiamo affatto questa differenza tra i criteri dei professori e quelli dei giudici. Soddisfazione invece per Alessandro Casillo che a quanto pare ha fatto una buona sfida, mentre devono ancora dimostrare quanto valgono Mowgli e JeFeo; le loro sfide infatti saranno registrate venerdì.

News Amici 18, la classe dei casting è quasi cambiata del tutto

Anche la sfida di Marco Alimenti dovrebbe essere registrata quel giorno e non è detto che riuscirà a farcela. Se a tutto aggiungete quanto è accaduto la scorsa settimana arriverete anche voi alla nostra stessa conclusione. Viste le registrazioni, i casting sembrano servire davvero a ben poco: prima del Serale i concorrenti vengono infatti sostituiti dagli allievi che gli insegnanti preferiscono. Perché non sceglierli prima allora? Noi continuiamo a monitorare la difficile situazione che sembra essersi creata fra Tish e Alberto ma anche questi cambiamenti improvvisi meritano attenzione. Restate con noi perché vi terremo costantemente aggiornati!