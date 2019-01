Amici 18 anticipazioni: Gianmarco eliminato, Timor scatena il caos nel talent show

Anticipazioni Amici 18, Timor Steffens protagonista

Le anticipazioni su Amici 18 parlano chiaro: Timor Steffens, il maestro a confronto del quale persino Alessandra Celentano sembra un biscottino, ha vinto su tutta la linea. L’insegnante di danza infatti aveva espresso forti perplessità sia su Marco sia su Gianmarco ed entrambi hanno subito pesantemente le sue decisioni; il primo infatti farà una sfida la prossima settimana mentre il secondo è stato eliminato da una sfida immediata. Aveva ragione lui quindi? Solo in apparenza, visto che anche noi – come la Celentano e la Peparini – siamo assolutamente convinti che l’atteggiamento di Steffens sia sbagliato.

Amici anticipazioni: Gianmarco eliminato da Samuel

La sfida di Gianmarco è stata proposta in modo differente rispetto a quella di Marco, a cui si è arrivati dopo una lunga discussione coi professori. Fatto sta che il ballerino di latino-americano ha perso contro il suo sfidante Samuel; non sappiamo come abbia reagito Alessandra Celentano, dati i precedenti col ballerino, ma siamo convinti che non sia stata una puntata facile per nessuno. Questo almeno è ciò che si capisce dalle anticipazioni del Vicolo delle News, fonte affidabile da cui abbiamo tratto le informazioni su ciò che è accaduto nella registrazione.

Registrazione Amici 18: tanti colpi di scena sabato

Alessandra ha anche discusso con Rudy Zerbi in puntata per una decisione che a suo avviso non andava presa; è evidente insomma che sarà una puntata ricca di colpi di scena che terrà col fiato sospeso il pubblico ignaro delle anticipazioni. E non siamo ancora arrivati al Serale, dove tutto è ancor più amplificato. Commossi dall’ultima foto pubblicata da Stash, avevamo quasi rimosso, diciamo così, quello che stava succedendo nel programma: invece è successo davvero l’impensabile e la presenza di Timor potrebbe aver alterato parecchio gli equilibri tra gli insegnanti e nella scuola in generale.