Anticipazioni Amici, Rudy fa arrabbiare Alessandra: scontro acceso in trasmissione

Amici anticipazioni, liti e discussioni infinite in puntata

Attendiamo con ansia di vedere la nuova puntata di Amici 18 perché le anticipazioni sul talent show diffuse dal Vicolo delle News sono ricche di colpi di scena. Certo, avremmo fatto volentieri a meno della polemica scatenata da Timor Steffens ma se è servita a dare un po’ di pepe al programma ce ne facciamo una ragione. Cos’è successo nella registrazione della puntata che andrà in onda sabato 26 gennaio? Di tutto e di più partendo dalla decisione sul futuro di Marco Alimenti a cui la commissione e la classe sono arrivati. Veniamo subito al dunque perché ne abbiamo di cose da dirvi.

Registrazione Amici 18: Alessandra blocca Rudy che vuole in sfida tutti

Se il destino di Marco non è dei peggiori, visto che andrà in sfida la prossima settimana, quello di Gianmarco invece ci sembra del tutto diverso dopo le news che abbiamo letto sul suo conto. E non è finita qui: Sparta ha perso entrambe le sfide e questo ha messo a rischio prima Rafael, che ha vinto la sua, poi tutte e due le squadre. Sì, avete letto bene: i ragazzi di Atene avevano proposto Alvise per la sfida ma Rudy si è opposto sostenendo che siccome tutti avevano difeso Marco avrebbero dovuto accettare tutti di andare in sfida. E pensare che dopo le ultime feroci polemiche pensavamo si fosse calmato…

Anticipazioni Amici 2019, la Celentano perde la sfida

A questo punto è intervenuta la Celentano che ha sottolineato di non essere d’accordo e per questo motivo pare essersi più volte scontrata con il collega. Non sappiamo come abbiano reagito gli altri professori ma è sicuro che abbia vinto Zerbi: alla fine infatti non solo la squadra perdente ma anche la vincente, avendo deciso entrambe di sostenere Marco, sono andate in sfida. Non abbiamo capito che nesso ci sia tra le due cose ma – si sa – ad Amici talvolta si verificano situazioni inspiegabili. Ad ogni modo le prime tre sfide sono andate bene anche se Timor non ha rinunciato ai casting: è entrata infatti una nuova già “chiacchieratissima” ballerina.