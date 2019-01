Amici 18, Rudy supera ogni limite: Maria De Filippi si scusa con Giordana Angi

Rudy Zerbi contro Giordana Angi ad Amici 18, interviene anche Maria De Filippi

Rudy Zerbi oggi ha davvero superato il limite ad Amici 18 e Giordana Angi glielo ha fatto notare in uno dei momenti più brutti del proprio percorso nella scuola. La ragazza infatti stava rischiando di uscire dal programma perché la sfidante Federica era davvero brava e Carlo Di Francesco, giudice chiamato a decidere delle sorti di entrambe, ha voluto fare un esame lunghissimo. Gli attriti tra Giordana e Rudy erano nati già a inizio puntata, quando il professore aveva dato all’allieva un clamoroso zero usando parole tutt’altro che leggere.

Amici 18, attriti tra Giordana e Rudy: “Hai fatto il tuo solito scornacchiare”

“Hai fatto – queste alcune delle parole di Rudy – il tuo solito scornacchiare. Urli e gracchi in tutte le canzoni”. Si tratta di affermazioni pesanti a cui Maria ha reagito ridendo sorpresa e sottolineando che stesse esagerando. L’esibizione ad onor del vero non è stata proprio il massimo, e a farlo notare è stato anche Stash Fiordispino, che nelle festività natalizie è apparso in una foto che ha fatto molto discutere: “Giordana effettivamente sul primo ritornello non c’è stata proprio ma poi si è ripresa”. Anche Alex Britti, che, come sapete, non ha peli sulla lingua, ha fatto notare che a livello tecnico la cantante è meno preparata rispetto a Tish e Alberto che in questa puntata hanno fatto capire qualcosa in più, anzi più di qualcosa, sul loro rapporto.

La sfida di Giordana e Federica: Rudy Zerbi esagera, Maria interviene

Rudy ha esagerato davvero quando ha esposto il suo pensiero sulla sfida di Giordana prima che Carlo Di Francesco desse il suo giudizio. “Le solite cose – queste le sue parole –… Te la sentivi già cal*a, si riparte sempre con i soliti errori”. “Rudy – ha esclamato Giordana a un certo punto –… perdonami però io non so se questo è il momento di dire queste cose”. Subito dopo l’appunto della Angi a intervenire è stata Maria De Filippi che ha fatto il mea culpa: è stata lei in effetti a chiedere un parere a Rudy “siccome vedevo che parlottava”. “Ascolta anche le critiche – ha poi continuato Zerbi – prova a migliore. Se sei entrata è perché ha del talento, lei sta facendo molto bene sennò il giudice non sarebbe in difficoltà”.

Amici 18, Giordana vince la sfida con Federica: la cantante continua il suo sogno

“Non sono tranquilla – ha detto Giordana –, non me la sento cal*”a”. Fortunatamente Carlo ha un parere diverso da Rudy sulle due cantanti e ha mandato avanti la Angi: “Complimenti a entrambe. Fortuna per qualcuno io non sono mai d’accordo con Rudy Zerbi”. Giordana resta dunque nella scuola, che a Rudy Zerbi piaccia o no. E pensare che proprio negli ultimi tempi l’insegnante di Amici si era fatto notare per dei comportamenti tenerissimi su Instagram… Non sarà mica Amici di Maria De Filippi a fargli quest’effetto? D’altronde dopo le parole di Maria su tutt’altro argomento possiamo aspettarci di tutto!