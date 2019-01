Alessandra Celentano, la De Filippi senza freni ad Amici: “Sta perdendo la testa”

Amici 18, le battute di Maria De Filippi su Alessandra Celentano: il divertente siparietto

Un divertente siparietto quest’oggi ad Amici 18 con Maria De Filippi, Alessandra Celentano e l’ignaro Rafael Quenedit protagonisti. Maria ha ben capito infatti che Alessandra è innamorata, artisticamente s’intende, del nuovo allievo e, come al suo solito, ha iniziato a fare delle battute che hanno davvero divertito il pubblico in studio e senz’altro anche quello a casa. Cos’è successo esattamente in puntata? Ve lo diciamo subito ma preparatevi a molti altri siparietti come questo: ormai Maria ci ha preso gusto.

Alessandra Celentano e Maria De Filippi: il siparietto che coinvolge Rafael Quenedit

Tutto è partito dal fatto che Alessandra avesse chiesto di spostare degli attrezzi presenti in studio che avrebbero potuto compromettere la buona performance di Rafael: a quel punto Maria, parlando con Mowgli, e ovviamente scherzando, gli ha fatto notare che a lui non aveva riservato queste premure prima della sua esibizione. Tutto poi ha assunto dei toni divertentissimi perché la De Filippi ha iniziato a giocare parlando della vita di Alessandra dopo la separazione: “Alessandra – queste alcune delle sue parole – è separata da tanto tempo… Lui è arrivato e non sa dov’è capitato…”, ha poi proseguito.

Le battute di Maria De Filippi su Alessandra a Rafael: “Sta perdendo la testa”

“Sei arrivato – ha così rincarato la dose – in una trasmissione dove conta tanto il talento. L’insegnante di danza classica è separata da molto tempo ed è, si dice, ‘mi*f’. In questo momento pian piano sta perdendo sempre di più la testa”. “Magari – è poi intervenuta Alessandra, consapevole però del fatto che Maria stesse ovviamente scherzando – lui che non sa dove sta ci crede…”. E pensare che in puntata ne abbiamo visti di momenti che faranno discutere: pensate alla discussione che ha coinvolto Rudy Zerbi in cui è intervenuta persino Maria, oppure alle parole di Tish e Alberto sul loro rapporto… Questo però siamo sicuri che vi resterà impresso molto di più! E siamo ancora agli inizi del percorso di Rafael ad Amici!