Amici 18, Alessandra Celentano presenta sorella… e fidanzato? Il gossip di Rudy

Alessandra Celentano fidanzato e vita privata: le ultime curiosità sull’insegnante di Amici 18

Alessandra Celentano ha un nuovo amore? Fino a ieri tutti sapevano che si era lasciata da qualche tempo con un uomo col quale ha condiviso tanti momenti speciali e che quindi era al cento per cento single. Adesso, invece, salta fuori che la maestra di danza classica potrebbe avere un fidanzato! Anche lei non è immune ai gossip di Amici 18. A lanciare la bomba non è stato nessun giornalista famoso, ma un collega della Celentano: Rudy Zerbi! Ha notato un particolare dell’ultima foto dell’insegnante che è invece sfuggito a tantissimi. Allo scatto con cui Alessandra ha presentato sua sorella su Instagram, Rudy ha commentato così: “Chi è l’uomo nello specchietto dell’auto?”.

La riposta di Alessandra Celentano: il suo cuore batte per un uomo?

Un misterioso uomo si intravede dagli occhiali della Celentano. Chi sarà mai? La maestra ha risposto in questo modo, facendo cadere nel vuoto il vero scopo della domanda di Zerbi (scoprire se la professoressa di Amici è fidanzata!): “Nello specchio degli occhiali, vorrai dire! Vedi ciò che non c’è… un’auto rossa!”. Con “auto rossa”, Alessandra si riferisce all’abitudine di Rudy di contare le macchine di colore rosso che trova da qualsiasi finestra lui si affacci. E ne conta sempre tante! Sarà capitato anche a voi di vedere uno di questi innumerevoli video sul suo profilo Instagram. Detto questo, Alessandra Celentano è fidanzata o single? Nell’attesa di avere una risposta precisa, vi conviene dare un’occhiata alle curiosità sulla vita privata di Timor Steffes, un altro insegnante di Amici di Maria De Filippi.

Gli ultimi gossip su insegnanti e concorrenti di Amici 18

Alessandra Celentano non ha risposto a Rudy Zerbi. Qual è la verità? Siamo certi che Maria De Filippi, qualora dovesse scoprire qualche informazione su questa foto “incriminata”, farà qualche domandina scomoda alla maestra. Ma questo non è l’ultimo gossip di Amici 2018/2019: avete letto cosa si è scoperto sul cantante Daniel? Queste e tante altre notizie renderanno ancora più interessante quest’edizione di Amici di Maria De Filippi; le anticipazioni della prima puntata del mese di gennaio, invece, vi permetteranno di scoprire prima degli altri quello che accadrà agli allievi della classe.