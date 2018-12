Amici anticipazioni 7 gennaio 2019: nuovi concorrenti e cambiamenti squadre

Anticipazioni Amici 2018/2019: tutto quello che succederà nella puntata del 7 gennaio

Le anticipazioni di Amici della puntata del 7 gennaio ci permettono di capire cosa è successo dopo la sfida a squadre del sabato. Giordana Angi ha perso per l’ennesima volta e si sente in parte responsabile per l’eliminazione di Giusy. Sta attraversando un brutto periodo e solo le vacanze natalizie potranno permetterle di rinnovare le sue energie. Deve trovare il modo per avere la meglio sulla squadra capitanata da Tish. E forse un modo c’è… scambiare alcuni componenti dei due team! Se, nella puntata del sabato, si è rifiutata di scambiare alcuni suoi compagni con i componenti della squadra avversaria, la prossima volta potrebbe cambiare idea. Le squadre sono davvero squilibrate o Giordana e i suoi compagni dovranno semplicemente impegnarsi di più?

Marco Alimenti a rischio: il severo provvedimento disciplinare

Dopo la grande polemica su Giusy (che ha sferrato un attacco inaspettato!), potremmo assisterne a un’altra che travolgerà Marco Alimenti e Mogly. Alessandra Celentano ha spiegato che entrambi avranno un severo provvedimento disciplinare. Contro di Marco c’è anche Timor Steffens, che ha lasciato senza parole il ballerino di Amici 18. L’unica che fino a questo momento sembra supportare Marco è Veronica Peparini, che stravede per lui.

Nuovi concorrenti di Amici 18: chi sono?

Cos’altro ci rivelano le ultime anticipazioni di Amici 2018/2019? Che la new-entry Gianmarco potrebbe essere messa subito in discussione. I professori non sembrano entusiasti per l’ingresso del ballerino: Timor ha addirittura chiesto a Giusy di fare un’altra esibizione fuori programma per dimostrare al giudice esterno che è più brava di Gianmarco. Anno nuovo e concorrenti di Amici 18 nuovi! Vi assicuriamo che, dopo l’ingresso e le polemiche che ha scatenato Alberto Urso, potremmo presto conoscere altri allievi. Qualcuno prenderà il posto di alcuni concorrenti della classe, qualcun altro si aggiungerà senza fare nessuna sfida perché ritenuto un talento dagli insegnanti di Amici 2019.