Amici 18, Timor Steffens duro con Marco: “Non sento niente, no coreografie per te”

Scontro Marco Alimenti e Timor Steffens ad Amici 2018/2019

Timor Steffens non va mai tanto per il sottile ad Amici 18. Quando ha qualche critica da fare, la palesa senza problemi e questa volta ha detto quello che pensa davvero di Marco Alimenti. Il ballerino ha richiesto una coreografia a Timor… che non avrà mai! Ha ricevuto un “no” inaspettato: non si sarebbe mai immaginato che un professore potesse rifiutarsi di realizzare una coreografia per lui. Nonostante Marco abbia cercato di spiegare le proprie ragioni (sicuramente condivisibili), Steffens gli ha detto perché non vuole lavorare con lui. Almeno fino a questo momento. La situazione è diventata ancora più critica per Marco quando ha nominato Michael Jackson!

Amici 18 oggi: Marco Alimenti colpito dalle dure parole di Timor

“Non voglio assegnarti nessuna coreografia mia – questa è stata la risposta decisa di Timor Steffens -. Io non sento niente. Non c’è niente di Marco in quello che fai. E non voglio sprecare le mie coreografie per te”. Marco non si aspettava di ricevere un rifiuto di questo tipo anche perché, come ha raccontato di seguito ai suoi compagni di squadra, Timor gli aveva fatto diversi complimenti durante i casting, soprattutto riguardanti la sua espressività. Marco ha poi chiesto qualcosa che – a detta dell’insegnante di danza – non avrebbe mai dovuto chiedere: “Vorrei fare qualcosa di Michael Jackson. Sono bravo in questo genere”. E dopo aver fatto parlare per la notizia di un incidente avuto in passato, ora Marco è al centro dell’attenzione per la sua discussione con Steffens!

Marco di Amici 18 parla di Michael Jackson: il coreografo non ci sta

Abbiamo assistito alla recente polemica di Rudy Zerbi e ora a quella nata a seguito di un confronto fra Marco Alimenti e Timor Steffens. Il coreografo porterà sempre nel cuore Michael Jackson: ha collaborato con lui nell’ultimo periodo della sua vita e per questo non può accettare di affidare a cuor leggero una coreografia del Re del Pop a Marco. Ecco cosa ha detto: “Lui è maestro di espressività. Tu non hai niente di lui. Lui emozionava semplicemente togliendosi gli occhiali. Lui era perfetto così com’era. Scava le emozioni dentro di te”. Marco si è lamentato per questa risposta con i suoi compagni e Giordana Angi ha criticato Miguel Chaves, il pupillo di Timor.