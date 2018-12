Amici 2018 quarta puntata, polemica su Rudy Zerbi e Mameli: il pubblico non ci sta

Rudy Zerbi, polemica ad Amici 2018 per Manfredi in sala relax

Ad Amici 2018 è andata in onda una quarta puntata ricca di polemiche che senz’altro avrà i suoi strascichi anche la prossima settimana perché conosciamo la personalità di Rudy Zerbi e stiamo imparando a conoscere quella di Mameli. I fatti sono questi: a Mameli è stato assegnato un compito, cioè quello di riarrangiare Zingara e di proporlo in una versione originale; se avesse avuto successo avrebbe potuto sedersi e partecipare alla puntata, altrimenti sarebbe dovuto finire in sala relax. Cos’ha deciso di fare Rudy? Lo sapete tutti, o meglio: siamo convinti che se non aveste avuto le anticipazioni sulla puntata avreste comunque scommesso che non sarebbe stato soddisfatto, e infatti così è stato. A Rudy non è piaciuta la versione di Mameli. Di qui è scoppiata la polemica.

Amici oggi, Mameli risponde alle critiche: “Ero indeciso”

“Per me la puntata – ha così commentato Rudy l’esibizione di Mameli – la vedi dalla sala relax”. Alla richiesta di Maria De Filippi di avere maggiori spiegazioni Rudy ha risposto che Mameli non è stato originale: “Non trovo niente di originale nella versione che hai fatto. Penso che tu abbia fatto poco sforzo: un terzinato che ha origini antiche. Non è in chiave moderna”. “Ero indeciso – ha controbattuto Mameli dopo aver ringraziato – se spostarla in quattro quarti, capisco quello che mi hai detto”. Questo non ha cambiato l’opinione di Rudy che infatti ha confermato che avrebbe dovuto vedere la puntata in sala relax. La punizione non è piaciuta per niente al pubblico di Twitter (che rappresenta anche una buona parte dei telespettatori): perché lasciare un concorrente in sala relax per scelta di un solo professore? Di fatti i tweet contro Rudy e contro Amici sono aumentati a dismisura nel giro di pochi secondi. Molti infatti credono che il ragazzo abbia fatto un buon lavoro.

Polemica sull’autotune: il pubblico contesta la scelta di Mameli

Non tutti chiaramente: c’è chi infatti gli ha anche contestato di aver usato l’autotune, cosa che l’anno scorso ha fatto molto discutere (vi ricordate di Biondo, sì?). Ma i momenti significativi della puntata sono stati molti altri: pensate al divertente siparietto tra Alberto Urso, che abbiamo già conosciuto tutti in un altro programma televisivo, e Tish. E che dire di Daniel Piccirillo? Il ragazzo è andato completamente nel pallone per quanto ascoltato la sera prima durante le prove. E tante altre cose sono successe durante la settimana: abbiamo scoperto ad esempio del difficile passato del ballerino Marco (rivelazione che ha sorpreso anche la Celentano) e JeFeo ha parlato della sua famiglia. Tanti i racconti insomma da parte dei ragazzi di Amici 2018. Le anticipazioni sulle sfide che vedrete in settimana le trovate qui; le news su una polemica su cui è intervenuta pure Maria De Filippi sono invece qui. Vi lasciamo ai tweet:

Beh, considerando la difficoltà del compito, non mi sembra che Mameli se la sia cavata così male#Amici18 — susαnnα✨ (@moreinsecure) December 8, 2018

Mameli a oggi mio vincitore per ora #amici18 — Debina 87 (@Debina87) December 8, 2018

Ho scelto il mio preferito di quest'anno: Mameli 💕#amici18 — Roberta (@Roberta901312) December 8, 2018

Rudy non ti smentisci mai, ripeto #Amici18 — __silvy__ (@silvycata_) December 8, 2018

#Amici18

Maria:"Possiamo capire il perché?"

Rudy:"Perché sennò Daniel come lo mando avanti?" — ℓ α J σ y α💎☁💦 (@orgasvmxfenji) December 8, 2018

Rudy sei una pressa#Amici18 — maaaarts MATURANDA✨ (@xsmileJg) December 8, 2018

#Amici18 A me sembra abbastanza irrispettoso tenere i ragazzi in sala relax.

Ci sta che magari le esibizioni non siano all'altezza ma almeno lasciarli entrare in studio … — Matt (@itsmehygge_) December 8, 2018

E l’anno scorso tutti contro @biondoworld per l’autotune, scusaci Biondo. Quest’anno lo usano tutti come fosse la cosa più normale al mondo. SIETE IN UNA SCUOLA #amici18 — s(he's) br(ok)en. (@italian_mahomie) December 8, 2018

#Amici18 ormai è l autotune che canta no loro . Almeno c'è Alberto che usa solo la voce — giocor (@giocor2) December 8, 2018