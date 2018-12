Jefeo Amici 18 famiglia, la confessione: “È la mia paranoia”

Storia della famiglia di Jefeo: il racconto del trapper ad Amici 2018/2019

Jefeo è tra i cantanti di Amici 18 più amanti. Lui è precisamente un trapper: ha portato un genere poco sentito nel talent show di Canale 5. Per i professori è un valido rappresentante di questo genere e infatti non si sono risparmiati con i voti: piace persino ad Alessandra Celentano, che non è proprio clemente con i concorrenti di Amici 2018/2019, siano essi ballerini o cantanti. Adesso Jefeo di Amici sta facendo parlando per delle confessioni sulla sua famiglia, che ci permettono di conoscere meglio com’è fatto e qual è il suo rapporto coi genitori.

La paranoia più grande di Jefeo di Amici 18

“La mia famiglia è la mia più grande paranoia – ha confessato ad alcuni suoi compagni ad Amici di Maria De Filippi –. Mi preme come cosa. Canto da quando ho 11 anni. Ho dei genitori molto semplici ma col cuore enorme. Mi hanno insegnato a essere me stesso e ad amare quello che si fa”. La parola “paranoia” non ha per lui un’eccezione negativa: ha voluto intendere che, qualsiasi cosa faccia, il suo pensiero va sempre a sua madre e a suo padre, le persone più importanti della sua vita, che spera di non deludere mai non solo durante il percorso nella scuola di Amici 18 ma anche durante tutta la sua vita. Giorni di confessioni, questi: abbiamo scoperto anche che un ballerino ha avuto un trauma alla testa!

I segreti dei concorrenti di Amici 2019: ecco cosa c’è da sapere

Scopriremo sempre più curiosità sulla vita privata di Jefeo, considerato anche che è un grande chiacchierone! Così come Giordana che, a detta di Rudy Zerbi, si starebbe rilassando troppo e potrebbe rischiare di uscire dalla scuola. Le ultime anticipazioni di Amici 18 ci rivelano che invece – molto ma molto probabilmente – potrebbe essere una ballerina a dover lasciare il programma per volere degli insegnanti.