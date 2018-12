Marco Amici 18 trauma alla testa, Alessandra Celentano senza parole

Marco Alimenti, confessione ad Amici 2018/2019: il racconto del trauma alla testa

Non si smette mai di conoscere i nuovi concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Tra i più interessanti c’è senza ombra di dubbio Marco Alimenti, il ballerino che è entrato nella scuola perché fortemente voluto da Veronica Peparini. Meno da Alessandra Celentano, che hai dei grossi punti interrogativi sul suo conto. Marco di Amici 18 ha dimostrato di avere una spiccata personalità nel suo genere di danza, ma questo comunque non convince la Celentano che, durante una lezione di classico, ha notato dei grandi difetti che, a suo dire, non possono essere corretti in pochi mesi ma solo dopo anni e anni di studio. Proprio durante la lezione della maestra di danza, Marco ha fatto un confessione su un trauma subìto alla testa.

Marco Amici 18 lascia senza parole Alessandra Celentano: ecco cosa ha detto

Cosa è successo a Marco Alimenti di Amici 2018/2019? Mentre praticava alcuni esercizi richiesti dall’insegnante Celentano, ha ammesso: “Mi gira la testa. Solo quando sono sdraiato. Mi dà fastidio solo quando mi muovo. In passato ho avuto un trauma proprio alla testa e adesso ho questo problema”. Alessandra Celentano è rimasta di sale! Non si sarebbe mai aspettata una confessione di questo tipo, anche perché questo problema non fa altro che complicare alcuni esercizi di danza classica. Marco, dal canto suo, non può fare altrimenti: dovrà sempre cercare di avere la testa sollevata, anche se questo significa fare uno sforzo maggiore rispetto agli altri ballerini.

Anticipazioni Amici 18: chi sono i ballerini a rischio?

Nonostante le critiche da parte di Alessandra Celentano, Marco non rischia il posto… almeno per il momento! Le ultime anticipazioni di Amici 18 ci rivelano invece che sarà una ballerina a rischiare di perdere il suo posto. I professori si sono ricreduti su di lei. Assisteremo presto alla sua eliminazione o riuscirà a dimostrare per tempo che è meritevole di restare nella scuola di Amici 2018/2019? E cosa ne sarà invece di Marco Alimenti: arriverà dritto dritto al Serale?