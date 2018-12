Anticipazioni Amici lunedì 3 dicembre: Giusy eliminata? I professori si ricredono

Giusy verrà presto eliminata? Amici 18 anticipazioni 3 dicembre

Ora che la classe di Amici 18 si è formata, i professori procederanno alle prime eliminazioni in vista di un Serale piuttosto lontano. Le anticipazioni di Amici di lunedì 3 dicembre ci rivelano che alcuni concorrenti sono a rischio. Uno di questi? Sicuramente la ballerina Giusy. È stata in grado di entrare nella scuola, ma potrebbe abbandonarla molto presto perché i professori si sono ricreduti. Qualcuno di loro non l’ha addirittura mai ritenuta all’altezza del talent show di Canale 5, come Alessandro Celentano. Nelle prossime puntate del daytime, Giusy dovrà impegnarsi duramente per dimostrare quello che vale davvero e non mancheranno momenti di cedimento. Abbiamo parlato poco di lei, ma sicuramente dalla prossima settimana diventerà una delle protagoniste di Amici 2018/2019!

La sfida di Giusy e Miguel che non è andata in onda: critiche alla ballerina

La terza puntata di Amici 18 ha subìto dei tagli: non è stata per esempio mostrata la sfida fra Giusy e Miguel. Proprio dopo la sua esibizione, Giusy ha ricevuto delle critiche difficili da digerire. Alessandra Celentano le ha dato un voto molto basso (precisamente un 4) e le ha detto, senza troppi giri di parole, che non la ritiene una brava ballerina. A suo dire è una ballerina come tante. Quando balla, nulla la colpisce. Anche Timor Steffens condivide in parte il ragionamento della sua collega e le ha dato un 5,5. Di parere opposto Veronica Peparini, che si è complimentata con la ballerina.

Amici anticipazioni: cosa succederà nelle prossime puntate?

Nell’ultima puntata di Amici 2018/2019, abbiamo assistito anche alla gaffe di Ellynora su Alex Britti e alla sfida di Giordana Angi. Anche quest’ultima dovrà dimostrare ai professori di meritarsi quel banco dopo che Rudy Zerbi le ha detto che sta dormendo sugli allori. Inoltre nella scuola sono entrati due concorrenti molto talentuosi, che daranno sicuramente del filo da torcere a ballerini e cantanti che abbiamo avuto modo di conoscere durante i casting. La classe di Amici 2018/2019 si è formata. Cambierà molto presto forma?